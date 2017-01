„Kuh&Kalb-Challenge“: Bei 0 Grad Celsius in die Donau .

In Schönbühel unter dem Schloss sprangen die Eisschwimmer ins Wasser. Das Spektakel lockte viele Schaulustige an die Donau. Bei der Aktion wurden für ein Sozialprojekt in Burkina Faso Spenden gesammelt.