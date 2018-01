Drei verschiedene Optionen für ihr zukünftiges Gemeindeamt lässt die Gemeinde Schollach nun prüfen: den Umbau des bestehenden Gebäudes in Groß-Schollach, die Adaptierung und den Ausbau des Bauhofs in Anzendorf und einen völligen Neubau auf der „grünen Wiese“ an einem noch nicht definierten Ort.

Dazu hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung einstimmig den Architekten Dietmar Haberl mit einer Bedarfsanalyse und einem Variantenvergleich beauftragt. Dieser kostet knapp 7.000 Euro und soll noch vor der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr vorliegen. Dann soll endlich mehr Klarheit über die Kosten der unterschiedlichen Optionen herrschen. Dass etwas passieren muss, ist aber klar: Das jetzige Gemeindeamt, untergebracht zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Schollach, ist nicht barrierefrei zugänglich. Ein Umbau müsste also jedenfalls den Einbau eines Liftes umfassen, aber auch sonst sollten die Räume modernisiert werden.

Die bisher angedachte Errichtung eines Gemeindezentrums mit Rathaus und Wohnungen anstelle des Anzendorfer Meierhofs dürfte vom Tisch sein. Im Variantenvergleich ist der Meierhof nicht mehr enthalten, stattdessen ist der dortige Bauhof ein möglicher neuer Standort.