Sie haben Finanzpläne erstellt, viele Events organisiert, eine Homepage gestaltet, Vorträge gehalten, ein Dinner für Nepal als Geschäftsessen geplant und abgehalten, ihre Reise nach Nepal als Geschäftsreise selbst geplant und organisiert und viele prominente Unterstützer für ihr Projekt gewinnen können. 91 % des Ziels sind bereits erreicht und der stolze Spendenstand beträgt derzeit unglaubliche 45.650 €.

Informationen zum Projekt unter: http://projektkhokling.sz-ybbs.ac.at

Das Wissen, welches sich die 4 Schülerinnen während ihrer umfangreichen Ausbildung an der HAK Ybbs in den Bereichen Organisation, Marketing, Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und Controlling angeeignet haben, konnten sie mit diesem Projekt perfekt in die Praxis umsetzen.

Benefizkonzert im Therapiezentrum Ybbs

Mit diesem Event, einem Konzert mit der Schulband des Schulzentrums Ybbs, dem Chor der Musikmittelschule Blindenmarkt und dem Vizeweltmeister der Zauberei Wolfgang Moser, wollen die 4 Schülerinnen ihrem Ziel von 50.000 € einen weiteren großen Schritt näher kommen.

Geschäftsreise zur Schuleröffnung nach Nepal

Zu Ostern werden sich die 4 Schülerinnen auf den Weg nach Nepal machen, um bei der Eröffnung ihrer Schule vor Ort dabei zu sein. Sie geben damit Kindern in Nepal eine Chance auf eine gute Zukunft. Zuversichtlich schauen die 4 auch in ihre Zukunft, der bevorstehenden Reife- und Diplomprüfung und ihren guten Berufsaussichten.

Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen

Dass sie Verantwortung übernehmen, Eigeninitiative an den Tag legen, kreativ und ausdauernd sind, haben sie mit diesem Projekt auf alle Fälle schon bewiesen.

