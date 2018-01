Aber was bedeutet Augmented-Reality, kurz AR überhaupt? Mit Hilfe von computergestützten Systemen kann die Realität erweitert werden. Hierbei werden zusätzliche digitale Informationen wie z. B. Videos, Bilder, Texte, etc. über eine AR-Brille in unsere Realität eingefügt. Somit sieht der Benutzer, wenn er seine Umgebung betrachtet, weitere virtuelle Objekte.

In der Praxis setzt dies zum Beispiel ein großer schwedischer Möbelhändler ein, wo man sich im eigenen Wohnzimmer das gewünschte Möbelstück sofort anschauen kann. Auch das sehr bekannte Hype-Spiel “Pokemon Go” basiert auf diesem Prinzip. Von der virtuellen Realität unterscheidet sich die Augmented-Reality dahingehend, dass hierbei die “echte” Realität noch für den Benutzer sichtbar ist.

Zur schnellen Digitalisierung von Objekten für solche AR-Anwendungen wurde zusätzlich ein 3D-Scanner angeschafft. Mit diesem können schnell reale Gegenstände gescannt und in AR-Anwendungen integriert werden.

Mit dieser neuen Technologie ist die IT-HTL Ybbs bestens für neue Aufgaben und Projekte gerüstet und die zukünftigen AbsolventInnen machen wieder einen großen Schritt in die digitale Zukunft.

