20 SchülerInnen und viele AbsolventInnen der IT-HTL stellen sich der Herausforderung im schwieriger werdende Aufgabenstellungen mit Hilfe von Programmen zu lösen. Ein Teil der IT-HTL Ybbs SchülerInnen nahmen bereits am Vormittag in Wien beim Coding Contest teil. Dort gab es neben den auch in Amstetten angebotenem #classic Wettbewerb auch einen speziellen #school Wettbewerb für SchülerInnen.

Sieger in Amstetten wurde der Absolvent der IT-HTL Ybbs Kevin Baumgartner.

Die Teilnehmer vom Coding Contest | Schulzentrum Ybbs

Programmierkenntnisse werden in einer zunehmend digitalisierten Welt immer wichtiger und die anwesenden Softwareunternehmen nutzten die Möglichkeit mit den Programmierfreaks rege Kontakte zu knüpfen.

Film vom Coding Contest in Amstetten unter: https://www.youtube.com/watch?v=Wj1NSRPdHOE