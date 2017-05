Begeistert von den Zusatzangeboten der IT-HTL, HAK und HASCH zeigte sich SP-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid bei ihrem Besuch im Ybbser Schulzentrum. „Ihr seid schon ein Cluster und scheinbar macht es bei euch überhaupt keine Probleme, wenn Lehrer in verschiedenen Schulmodellen arbeiten“, kann sich Hammerschmid einen Seitenhieb auf die Diskussionen auf Bundesebene nicht verkneifen.

Das Ybbser Modell mit seinen freien Lerneinheiten und den Möglichkeiten der individuellen Gestaltung des Schulalltages, gepaart mit dem Angebot des sozialen Einsatzes etwa im Ybbser Pflegeheim oder durch Lernhilfe, ist dabei auch ganz im Sinne des vorgestellten Autonomiepaketes der Ministerin.

„Zu diesem innovativen Lernmodell kann man nur gratulieren. Die Schule ist offen und angekommen in der heutigen Gesellschaft. Auch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft beeindruckt mich“, streute Hammerschmid dem Ybbser Schuldirektor Rainer Graf und seinem Team Rosen.

Angespornt von den Eindrücken des Schulzentrums appelliert sie, diese guten Ansätze auch weiterhin nach außen zu tragen: „Tragt eure Begeisterung weiter, damit wir Ängste wegnehmen. Danke für euren Mut, sich dem Thema zu stellen und neue Wege zu gehen“, so Hammerschmid.

Bei all dem Lob nutzte der Ybbser SP-Bürgermeister Alois Schroll gleich die Möglichkeit, um seine Parteikollegin um Unterstützung bei der Finanzierung des Schulausbaus zu bitten. „Diese Schule besteht nicht nur aus leeren Worthülsen. Wenn wir jetzt einmal investieren, ist wieder für viele Jahre eine Ruhe“, so Schroll, der für dieses Vorhaben auch Unterstützung der Firmen ZKW und der Firma Welser erhielt. „Wir leben hier eine Vision, Standard ist out. Du kannst dich auf uns verlassen, wir gehen diesen Weg weiter“, so Schroll.

Ein Zeichen für die erfolgreiche Arbeit ist auch der zuletzt erreichte zweite Platz beim zehnten Mostviertler-Schul-Innovationspreis der IT-HTL.

Übrigens: Für das kommende Schuljahr sind in der HAK und der HASCH noch Plätze frei.