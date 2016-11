Dieses Jahr fanden abermals die SkillsAustria Staatmeisterschaften der Berufe auf der B.I.M in Salzburg statt. In 26 Berufssparten wurde um den begehrten Titel „Staatsmeister“ mit vollstem Engagement gekämpft. Nur die schnellsten und konzentriertesten der gesamt 260 Teilnehmer wurden am Sonntag mit der goldenen Medaille der SkillsAustria prämiert. Den Gewinnern ist es nun erlaubt, als Team-Österreich bei den WorldSkills Weltmeisterschaften der Berufe in Abu Dhabi im Jahr 2017 teilzunehmen.

Natürlich darf bei einem solchen Event die IT-HTL Ybbs als eine der Vorreiterschulen im Bereich der Informationstechnologien nicht fehlen. Von unserer Schule nahmen zwei Schüler (Michael Kusolitsch und Samuel Puschacher) und ein Absolvent (Simon Hell) bei dem Wettbewerb in Salzburg teil.

Im Beruf Webdesign & Development rangen Simon Hell und Samuel Puschacher mit 5 anderen Teilnehmern von der HTL Rennweg 3 und einem Schüler vom TGM (Technologisches-Gewerbemusem) um die hochbegehrten Medaillenplätze. Am Ende des viertägigen Wettbewerbs stand fest: Der IT-HTL Ybbs gebühren zwei Medaillen. Simon Hell holte im Beruf Web Design & Development Gold und Samuel Puschacher Bronze.

Starke Konkurrenz

Michael Kusolitsch, der im Beruf IT Netzwerk-/ Systemadministration teilnahm, musste sogar eine Vorrunde in der HTL Rennweg 3 für sich entscheiden, um überhaupt bei den Staatsmeisterschaften teilnehmen zu dürfen. Auch heuer war in diesem Beruf die Konkurrenz ziemlich stark. Selbst der Vorjahressieger konnte dieses Jahr seinen Titel nicht verteidigen. Michael Kusolitsch konnte nach vier Tagen vollster Anstrengung und Konzentration den vierten Platz für sich behaupten.

„Die IT-HTL Ybbs bietet für diesen Wettbewerb auf jeden Fall die beste Basis. Die Aufgaben, die während des Bewerbes zu lösen sind, sind nicht nur schwer, sondern zusätzlich für den vorgesehenen Zeitrahmen viel zu umfangreich. Als Schüler bzw. Absolvent der IT-HTL Ybbs lernt man jedoch bestens mit solchen Stresssituationen umzugehen, so der frisch gebackene Staatsmeister Simon Hell.

„Der Bogen wird bei uns bewusst überspannt, um das Beste aus den Schülern hervorzurufen und genau auf solche Situationen vorbereitet zu sein“, so Rainer Graf. Durch diese Einstellung ist es folglich möglich, beim Kräftemessen mit anderen Schulen am Ende als Erstplatzierter am Podium zu stehen.