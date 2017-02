Über die Jahrhunderte waren es viele Besitzer, die aus der einstigen Burg in Pöggstall ein Schloss geschaffen und damit der Nachwelt einen einmaligen Schatz hinterlassen haben. Seine volle historische Bedeutung hat sich erst mit der Generalsanierung gezeigt.

Von der ereignisreichen Restaurierung, bedeutsamen Funden und verblüffenden Geschichten über die Schlossherren erzählt die Sonder­ausstellung „Schloss Pöggstall – zwischen Region und Kaiserhof“ im Rahmen der NÖ Landesausstellung von 1. April bis 12. November 2017.

„Da ist innovativste Architektur, modernste Malerei, wie sie erst später für das Kaiserhaus dokumentiert ist, verwirklicht worden. Pöggstall war von Bedeutung - da sind einflussreiche Menschen gesessen, die am Puls der Zeit waren, die sich prunkvolle Artefakte geholt haben, die sich der modernsten Kriegstechnik bedient haben. International gefragte Künstler sind in Pöggstall tätig gewesen“, schildern die beiden Wissenschaftler Andreas Zajic und Peter Aichinger-Rosenberger voller Begeisterung.

Erstmals nach 500 Jahren werden Kunstobjekte, welche in musealen Sammlungen weltweit verstreut sind, in Pöggstall wieder zusammengeführt - an jenem Ort an dem diese Objekte u.a. in Auftrag gegeben wurden. In der Sonderausstellung im Rondell wird u. a. eine Leihgabe aus der Eremitage Sankt Petersburg, das Porträt des Georg von Rogendorf, zu sehen sein.

In Anlehnung an die faszinierende Geschichte von Schloss Pöggstall ist eine neue Publikation unter der Serie „Menschen und Denkmale“ mit dem Titel „Schloss Pöggstall - Adelige Residenz zwischen Region und Kaiserhof“ geplant. Hauptautoren des Bandes sind die beiden Wissenschaftler Univ. Doz. Dr. Andreas Zajic und Mag. Dr. Aichinger-Rosenberger. Das Werk erscheint im Verlag Bibliothek der Provinz gegen erste Hälfte 2017.