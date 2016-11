Seitdem Ende Juni in Bischofstetten der Spar-Markt zusperrte, steht der örtliche Nahversorger leer. Lösungsansätze waren in der letzten Gemeinderatssitzung ein stark diskutiertes Thema.

"Haben zwei Möglichkeiten"

In einem Punkt ist sich der Gemeinderat einig: Es muss eine Nachfolge her. „Und da haben wir nur zwei Möglichkeiten“, erklärt VP-Bürgermeister Reinhard Hager, „entweder wir finden einen Selbstständigen, oder wir gründen einen Verein, der den Markt betreibt.“

Unterstützung bekomme man dabei von der Firma ADEG: „Sie hören sich nach einem Interessenten um, und sollte das nichts werden, würde sie den Verein bei der Erstausstattung mit 16.000 Euro unterstützen.“ Für Donnerstag, 10. November, habe man eine Bürgerinformation geplant. Derzeit gibt es einen Selbstständigen, der interessiert ist, die Gespräche sind im Laufen. „Für den Fall eines Vereins, brauchen wir dann auch Personen, die bereit sind, mitzuarbeiten“, berichtet SP-Geschäftsführender Gemeinderat Karl Krach, dass es schwer sei, jemand zu finden, der an der Spitze stehen möchte.

Außerdem sei es schade, dass man sich nicht schon früher für ADEG, sondern damals für Spar entschieden habe: „Aber die Vergangenheit ist jetzt egal, jetzt geht es darum, dass wir wieder ein Geschäft haben.“ Enttäuscht über das Ende vom Spar-Markt ist auch Hager, der allerdings bekräftigt: „Wie es andersrum gelaufen wäre, wissen wir nicht. Jetzt muss aber eine Dauerlösung her.“

Nahversorger Bedingung für Gemeindezentrum

Und an dieser Lösung hängt auch das geplante neue Dorfzentrum. Schließlich ist der Nahversorger künftig an dieser Stelle geplant und die Einnahmen daraus sind Teil der Finanzierung. „Erst wenn wir einen Nahversorger haben, bekommen wir die Zusage zur Finanzierung vom Land“, berichtete Hager. Vorbehaltlich der Zustimmung der Landesregierung wurden in der Sitzung der Finanzierungsplan sowie die Errichtung des Zentrums beschlossen. Dagegen stimmte die SPÖ und protestierte, dass man doch auf die Zusage des Landes warten solle. Laut Hager ist das allerdings nicht möglich, da der Baustart im Frühjahr über die Bühne gehen soll.