Eine neue Funkstrecke für LTE und DVB-T ab dem Jahr 2018 zwingt die zwanzig Sänger der Chameleons, ihre Frequenz für Mikrofone und Headsets zu wechseln. Dadurch kann aber auch das derzeitige Headset nicht mehr verwendet werden. „Ab 2018 ist unsere aktuelle Frequenz mit Störsendern eingerichtet. Ein Wechsel auf eine andere Frequenz ist daher unumgänglich. Die Umstellung kostet uns pro Sänger zwischen 1.500 und 2.000 Euro“, beklagt sich Chorleiter Franz Hörmann.

Da der Chor die Summe von rund 20.000 Euro nur schwer alleine stemmen kann, suchte Hörmann um eine Unterstützung bei der Gemeinde an. Daneben starten die Chameleons auch ein Crowdfunding-Projekt. „Die genauen Details dazu fehlen noch, es wird aber Pakete ab zehn Euro geben, die erworben werden können“, verrät Hörmann die ersten Details.

„Finden wir keine Lösung für die Anschaffungskosten, wird es die Art, wie wir unseren Sound gestalten, nicht mehr geben.“

Franz Hörmann, Chorleiter

In der letzten Gemeinderatssitzung entbrannte über das Ansuchen eine heftige Debatte, denn der Verein erhielt in den letzten Jahren insgesamt 11.000 Euro an Unterstützung.

„Dieser Betrag ist eine Frechheit. Die nehmen auch genug Geld ein“, ärgert sich Erich Wolf (FPÖ). Vonseiten der SPÖ plädiert man darauf, im Kulturausschuss nach günstigeren Lösungen zu suchen. Unterstützung erhalten die Chameleons von der Bürgerliste und Josef Lueger: „Ich finde den Betrag keine Frechheit. Der Chor ist ein wichtiges kulturelles Element für unsere Gemeinde.“ Den in der Sitzung getätigten Vorwurf, dass der Verein nicht sparsam mit seinen Einnahmen umgegangen ist, entkräftet Hörmann: „20.000 Euro sind ja nur ein Bruchteil dessen, was wir investieren wollen. Wir haben 10.000 Euro am Konto.“

Gegenüber der NÖN verspricht VP-Bürgermeister Hans-Jürgen Resel, dass man sich noch im Sommer zusammensetzen und eine Lösung suchen wird. „Wir haben noch für jeden Verein eine Lösung gefunden“, ist Resel optimistisch.

Auf eine Lösung hofft auch Hörmann. Gibt es die nicht, muss der Chor auf rund zwei Drittel der aktuellen Mikrofone verzichten. „Die Art, wie wir unseren Sound gestalten, wäre dann nicht mehr möglich“, so Hörmann.