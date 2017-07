St. Oswald

Die 1.134-Seelen-Gemeinde soll wachsen. Zumindest wenn es nach Stefan und Tamara Lahmer geht. Denn die beiden Milchbauern wollen ihren Betrieb erweitern – und zwar mit 3.000 Hühnern am Südhang Richtung Waldhausen.

Schon seit Februar ist das Projekt heißes Gesprächsthema im Ort. Rasch entwickelte sich die Bürgerinitiative „Hühnerstall“, die sich gegen die Errichtung der Farm richtet. 134 St. Oswalder sollen bereits unterschrieben haben.

Die Projektgegner sehen in dem Hühnerstall eine mögliche Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität sowie der Attraktivität der Gemeinde. Konkrete Kritikpunkte sind: eine Verminderung der Luftqualität durch regelmäßige Geruchs-Emissionen, Wertminderung der Eigenheime und der Baugrundstücke, Rückschlag für die Bemühungen um ein Naherholungsgebiet sowie Gefahren für den örtlichen Tourismus. Die Bürgerinitiative erwartet, dass – im Falle einer Geruchsbelästigung – bauliche Maßnahmen getätigt werden.

Die Bedenken ihrer Einwohner nimmt die Ortschefin ernst: „Ich habe mich natürlich um eine Lösung bemüht. Wir haben mehrere Gutachten erstellen lassen. Gesetzlich steht es ihnen zu“, erklärt sie. Eine Gefahr für den Tourismus sieht sie aber nicht: „Man sollte nicht alles nur negativ sehen. So kann man den Kindern einmal zeigen, wo die Eier herkommen. Vielleicht ist das sogar ein Vorteil.“

„Leute, die gegen den Stall unterschrieben haben, haben uns gleichzeitig erzählt, dass sie sich schon auf die Eier freuen.“

Landwirt Stefan Lahmer

Als Lösungsvorschlag bot die Gemeinde Familie Lahmer einen anderen Standort an, wofür sie den Wasseranschluss kostenlos zur Verfügung stellen würde. Die Familie lehnte das Angebot ab. „Dadurch hätten sich etliche Nachteile ergeben. Die Wegstrecke wäre länger, das Grundstück liegt am Nordhang, nicht am Südhang und wir hätten dort keinen Wasseranschluss gehabt“, erklärt Stefan Lahmer.

Die Vertreter der Bürgerinitiative sind verärgert, weil ihre Befürchtungen nicht ausgeräumt wurden. „Nicht nur die Geruchsbelästigung, sondern auch die Möglichkeit, dass das Areal jederzeit ausgebaut werden könnte, macht uns Sorgen“, sagt SP-Gemeinderat Erwin Gattinger. Die SPÖ wandte sich mit ihren Sorgen an die NÖN. Sehr zur Verwunderung von Ortschefin Rosemarie Kloimüller: „Der Bauakt ist kein öffentlicher Akt. Ein Bauverfahren darf nicht politisch sein.“

Baubehördliche Entscheidung

Für eine mögliche Erweiterung des Stalls kann sie Entwarnung geben: „Pro Huhn werden zehn m² gerechnet, die Fläche beträgt drei Hektar. Also ist der Stall für 3.000 Hühner begrenzt.“ Bei einer Hühnerfarm mit 3.000 Tieren handelt es sich übrigens um einen kleinen Betrieb. „Vom Geruchswert kann man das vergleichen mit etwa zwölf Kühen. Bisher standen immer gut 20 Kühe von uns auf der Fläche und es gab nie Beschwerden“, betont Lahmer.

Die Ablehnung für sein Vorhaben kann er nicht verstehen: „Da es am Milchmarkt zurzeit schwierig läuft, wollten wir uns mit dem Legehennenbetrieb absichern.“ Detail am Rande: Von den direkten Nachbarn hat keiner ein Problem mit dem Stall. „Leute, die dagegen unterschrieben haben, haben uns gleichzeitig erzählt, dass sie sich schon auf die Eier freuen“, sagt Lahmer. Er ist der Meinung, dass einige der Unterschriften nicht ehrlich gesammelt wurden.

Dass das Vorhaben bereits bewilligt wurde – so wie es in einer Postwurfsendung der SPÖ stand – stimmt nicht. Es gab eine Bauverhandlung, für eine positive Entscheidung sind aber noch Ergänzungen notwendig. „Wenn die fehlenden Unterlagen vorliegen und nichts dagegen spricht, dann ist die baubehördliche Bewilligung zu erteilen“, klärt die Ortschefin auf. Sie möchte außerdem klarstellen, dass es sich hierbei um keine politische, sondern um eine baubehördliche Entscheidung handelt.