Die Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft im Yspertal ist eine praxisorientierte, berufsbildende höhere Schule mit dem Ausbildungsschwerpunkt „Nachhaltigkeit“.

Seit vielen Jahren ist die Schule Trägerin des Österreichischen Umweltzeichens. „Zu einem gesunden Klassenklima gehört vorrangig auch eine frische CO2-arme Raumluft. Zum richtigen Zeitpunkt die Klassenräume durchzulüften, das fördert die Gesundheit und natürlich auch die Konzentration“, davon ist Schulleiter Mag. Gerhard Hackl überzeugt.

Elternverein unterstützt das Projekt

Schon seit Jahren werden mit Laborgeräten stichprobenweise Messungen der CO2-Konzentration in den Klassenräumen durchgeführt. Die Schule will allerdings mehr. In den Klassenräumen soll eine ständige Kontrolle des Wertes möglich sein. Nur so kann zum richtigen Zeitpunkt ein Luftaustausch erfolgen, davon sind die Umweltpioniere aus dem Yspertal überzeugt.

Mit Hilfe des Elternvereins wurden Messgeräte angekauft. Die Installation erfolgt durch Schülerinnen und Schüler unter der fachgerechten Mithilfe der Lehrer. „Uns Eltern ist es ein besonders Anliegen, dass unsere Kinder in einer gesunden Umgebung aufwachsen. Gute Leistungen können unter guten Raumluftbedingungen besser erbracht werden“, so der überzeugte Elternvereinsobmann NAbg. DI Georg Strasser.

Projekt mit Rechenmodel

Im Rahmen eines Fachprojektes sollen die Schülerinnen und Schüler der Schule umfangreiche Untersuchungen durchführen, um ein Rechenmodell zu entwickelt, dass die Planung einer CO2-optimierten Nutzung von Unterrichtsräumen bei vorgegebenen Rahmenbedingungen (Schüleranzahl, Raumgröße etc.) ermöglicht.

Am Samstag, 12. November 2016 von 9 bis 16 Uhr findet der erste Informationstag statt und die Schule freut sich jederzeit über Schnupperschülerinnen und -schüler. Informationen unter http://www.hluwyspertal.ac.at!