Mit seiner Ausstellung „Fremde Nachbarn“ zeigte Initiator Franz Gleiß die letzten Monate einen ganz speziellen Blick auf die einzelnen Schicksale der Melker Flüchtlinge. Die Ausstellung sorgte derart für Furore, dass sie zuletzt auch im Stift Melk gezeigt wurde. Der Erfolg der Ausstellung, die Ende April zu Ende ging, zeigt sich für Gleiß nun durch eine Anfrage von Amnesty International.

Flashmob in Amstetten am 12. Mai

Die Menschenrechtsorganisation wird Teile der Ausstellung weiterhin verwenden. „Ich habe mich damals bereits sehr gefreut, als von Pater Martin das Angebot kam, die Ausstellung im Stift zu zeigen. Die Anfrage von Amnesty International ist ein Zeichen dafür, dass wir den Zeitgeist getroffen und gut zusammengefasst haben“, erklärt Gleiß im NÖN-Gespräch.

Amnesty International wird einige der Ausstellungstafeln im Zuge der „Start your Heart“-Kampagne verwenden. „Wir wollen auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam machen. Die Tafeln sind sehr zeitlos und das Thema wird auch in den nächsten Jahren noch sehr aktuell sein“, informiert Tamara Winkler von Amnesty auch, dass die Ausstellung als Nächstes bei einem Flashmob in der Amstettner Fußgängerzone am 12. Mai zu sehen sein wird.

Wofür wird Amnesty die Fragen aber genau verwenden? „Wir haben oft gemerkt, dass viele Menschen Fragen haben, sich beim Infostand aber nicht trauen, diese auch zu stellen. Die Informationen der Ausstellung von Franz Gleiß helfen dabei, die typischen Fragen zu beantworten“, so Winkler.