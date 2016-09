Die Umwidmung des Prof.-Wirtinger-Parks sorgt weiter für politischen Zank. Jetzt gab WUY-Gemeinderat Paul Hacker bekannt, mit einer Unterschriftenliste gegen die Umwidmung des Parks mobil zu machen.

Hacker: "Stadt wurde genug zubetoniert"

„Ich bin von vielen Bürgern auf die Pläne angesprochen worden. Ich finde, es wurde in der Stadt in den letzten Jahren genug zubetoniert“, hofft Hacker auf zahlreiche Unterschriften. Laut dem unabhängigen Gemeinderat liegen die Unterschriftenlisten in Ordinationen und bei Tankstellen auf. Zusätzlich sammeln zahlreiche Freunde von Hacker in der Stadt. Bei der Gemeinderatssitzung kommenden Donnerstag will er sie bereits übergeben.

Dem ehemaligen Grünen-Mandatar geht es dabei aber nicht nur alleine um die Umwidmung, sondern er hinterfragt auch die Sinnhaftigkeit des möglichen Hotel-Projektes: „Es ist auch in der Stadthalle ein Seminarzentrum geplant. Man könnte den Park ja als Gastgarten nutzen.“

Mit Punkt 11 aus dem Gemeinderatsprotokoll vom 30. Juni will WUY-Gemeinderat Paul Hacker beweisen, dass die Summe von 8.984 Euro nur für die Umwidmung gilt. „Stimmt nicht“, sagt SP-Stadtchef Schroll. | NÖN

Konfrontiert mit der Unterschriftenliste kann SP-Bürgermeister Alois Schroll nur den Kopf schütteln: „Die Unterschriftenliste ist absolut irrelevant. Das Land prüft die Umwidmung. Es handelt sich um ein laufendes Verfahren.“ Gegenüber der NÖN stellt Schroll auch klar, dass es sich beim Park, auch vor dem Kauf durch die Familie Gruber-Rosenberger, um einen Privatgrund gehandelt hat. „Das war nie ein öffentlicher Park. Wenn die Eigentümer die Tore schließen wollen, wäre die Stadt machtlos“, so Schroll.

Schroll: "Vorzeigebetrieb hat derartigen Umgang nicht verdient"

Und in Richtung Hacker: „Ich frage mich, was er sagen würde, wenn ich eine Unterschriftenliste veranstalten würde, die fordert, dass sein 1.300 m großes Privatgrundstück für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.“ Generell verstehe er die Aktion von Hacker nicht, die sich laut Schroll auch gegen einen renommierten Betrieb der Stadt richtet. „Es handelt sich um einen Vorzeigebetrieb, der sich einen derartigen Umgang nicht verdient hat.“

Attacken von Hacker gibt es auch auf den Stadtchef aufgrund seiner Behauptung in der letzten NÖN, dass es sich bei den Kosten von 8.984 Euro nicht nur für die Umwidmung des Prof.-Wirtinger-Parkes, sondern auch für zwei weitere Projekte gehandelt hat. „In Absatz 6 bei Punkt 11 des Protokolls wird klar gesagt, dass die Kostenschätzungen für die anderen Projekte darin nicht enthalten sind“, stellt Hacker klar. Schrolls Konter: „Ich glaube, er liest die Protokolle nicht. Ich weiß, was drinnen steht. Wir haben das alles schon zur Genüge besprochen.“

Schroll fordert von VP eine klare Linie

Das Stadtoberhaupt kann auch die derzeitige Diskussion über das letzte Naherholungsgebiet in der Stadt nicht nachvollziehen. „Was ist mit der Donaulände oder dem Panoramarundwanderweg?“, fragt er sich. Verärgert ist Schroll aber auch über die ÖVP. „Ich vermisse eine klare Linie, ob man hinter dem Projekt steht oder nicht“, so Schroll. Nicht vorschreiben lassen, was die ÖVP zu tun hat, will sich VP-Stadtrat Ewald Becksteiner von Schroll: „Wir brauchen keine Tipps, wie wir uns zu verhalten haben. Wir sind auch nicht auf der Nudelsuppe daher geschwommen und kennen uns schon aus“, kontert Becksteiner.