Das Auflassungsverfahren der Donauuferbahn wird ab Anfang Mai vollzogen. Für einen Teil der betroffenen Gemeinden war dieses Kapitel schon lange abgeschlossen. Das zeigte auch eine Resolution für den Erhalt der Bahn, die lediglich in Marbach und Ybbs beschlossen wurde.

Weiß: "Können Altlasten entfernen und Neues entstehen lassen"

Für Klein-Pöchlarns SP-Ortschef Johannes Weiß ist das endgültige Aus der Donauuferbahn keineswegs eine schlechte Nachricht: „Dadurch ist das Ganze dann endlich abgeschlossen. Wir können die Altlasten entfernen und Neues entstehen lassen.“ Projekte, welche die Gemeinde auf dem ehemaligen Bahn-Grund plant, standen durch die Verzögerung der Auflassung in der Warteschleife.

Einer, der bis zum Schluss die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, ist Marbachs SP-Bürgermeister Anton Gruber. „Ich nehme die Entscheidung, die Landesregierung und NÖVOG getroffen haben, zur Kenntnis. Aber für klug halte ich das nicht.“ Laut ihm haben sie damit auch die touristischen und verkehrstechnischen Folgen zu verantworten.

An Protestaktionen will er sich aber nicht beteiligen. „Es gibt eine Initiativgruppe, die tatsächlich protestieren will. Ich gehöre nicht dazu“, betont Gruber. Dass es Verteidiger der Donauuferbahn gibt, die bereit sind, sich bei Start der Auflassungsarbeiten auf die Gleise zu stellen, bestätigt Josef Baum, Obmann vom Verkehrs- und Regionalforum Waldviertel. „Wenn es so weit ist, werden wir handeln.“

Die Abbauarbeiten starten Anfang Mai. An den Bahnübergängen in Marbach wird aber schon gearbeitet. Allerdings haben diese Maßnahmen nicht direkt etwas mit dem bevorstehenden Abbau zu tun. „Das dient rein der Sicherheit. Die Bahnübergänge waren schon ziemlich marode“, informiert Gruber.