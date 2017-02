Vor eineinhalb Jahren startete das Regionspartnerprogramm zur Landesausstellung. Viel Herzblut und 11.500 Arbeitsstunden in Form von Schulungen, Workshops und Exkursionen flossen in das Projekt, an dem 85 Regionspartner und 33 Natur- und Landschaftsvermittler teilnahmen. Diese wurden bei einer Abschlussveranstaltung in der HLUW Yspertal nun ausgezeichnet.

Das Ziel des Regionspartnerprogramms war es, die Ausstellungsregion bestmöglich auf die Landesschau vorzubereiten sowie die touristischen Angebote für die Besucher wahrnehmbar zu machen. „Es ist wichtig, dass wir alle zusammenhalten. Und das ist uns in allen 23 Gemeinden gelungen. So wird eine neue Identifikation mit der Region spürbar“, betonte ARGE-Vorsitzender Karl Moser.

