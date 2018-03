„Man hat mir gesagt, ich könnte in wenigen Wochen so viel Geld verdienen wie sonst das ganze Jahr“, sagt Daniil M. vor Richterin Alexandra Glösl. In Moskau arbeitete der Russe (37) als Taxiunternehmer und konnte einem verlockenden Angebot nicht widerstehen.

Handschellen klickten in Melk

Mit Landsmännern reiste er nach Österreich, machte mit der „Black Box Attack“, einem Hightech-Angriff, der Bankomaten 50- und 100-Euro-Scheine ausspucken lässt, Beute. Bei Geldautomaten in Spratzern, Schwechat, Hinterbrühl, Brunn am Gebirge und Wien schritt das Trio im November 2017 achtmal zur Tat, sackte bei fünf Coups 177.250 Euro ein. In Melk klickten die Handschellen.

Laut Staatsanwältin gingen die Russen professionell vor. Mit Laptop und Smartphone rückten sie an, sperrten mit speziellem Schlüssel Bankomaten auf, stellten mit Netbook eine Verbindung her. Mit dem Handy richteten sie einen Hotspot ein, spielten über die Internetverbindung die Software auf die Bankomaten und simulierten so eine normale Geldbehebung.

„Ich musste übers Handy die Internetverbindung zum Netbook aufbauen“, erzählt der Angeklagte im Prozess am Landesgericht St. Pölten. Wo die Beute verblieben ist, kann er nicht erklären. Einer der abgesondert verfolgten Mittäter habe sie einem Kurier übergeben.

Der 37-Jährige wird wegen gewerbsmäßig schwerer, im Rahmen krimineller Organisation durch Einbruch begangener Diebstähle schuldig gesprochen, zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Einverstanden ist er damit nicht, er beruft sofort wegen der Strafhöhe.