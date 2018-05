Zu einem Arbeitsunfall kam es am Freitag in Texing: Ein 22-jähriger Rauchfangkehrer-Geselle war mit dem Kehren eines Kamins beschäftigt, als er auf dem Dach ausrutschte und sich am rechten Arm verletzte.

Um in seiner misslichen Lage auf sich aufmerksam zu machen, schrie der junge Mann laut um Hilfe. Ein Nachbar – der einige hundert Meter entfernt wohnt – hörte die Rufe und fuhr sofort mit seinem Sohn zum Unglücksort. Gemeinsam alarmierten die beiden die Rettung und während sie auf die Einsatzkräfte warteten, kletterte der Sohn aufs Dach, um Erste Hilfe zu leisten.

Das Rote Kreuz sowie die Feuerwehren Texing, St. Gotthard und Kirnberg rückten an. Über Leitern wurde der 22-Jährige vom Dach gerettet. Anschließend kam der verletzte Rauchfangkehrer ins Krankenhaus nach Scheibbs, wo er ambulant versorgt wurde – sein Ellbogen musste von den Ärzten eingerichtet werden.