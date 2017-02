562.000 Unterschriften für das Volksbegehren haben entschieden: Die Diskussion über TTIP, CETA und TISA wird im Nationalrat behandelt. Auch im Bezirk votierten 7.222 Personen – das sind 11,8 Prozent der Wahlberechtigten – gegen das Freihandelsabkommen. Der österreichweite Durchschnitt an Unterschriften liegt bei 8,9 Prozent.

"Deutliches Zeichen der Bevölkerung"

„Das ist ein wirklich sensationelles Ergebnis und ein deutliches Zeichen der Bevölkerung“, ist SP-Bezirksobmann Günther Sidl erleichtert. Immerhin hat sich die Bezirks-SP schon sehr früh gegen das Abkommen stark gemacht. „Wir sind der Meinung, dass es negative Auswirkungen für unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft und Wirtschaft haben würde“, betont er. Sidl hebt außerdem hervor, dass kaum Plakate oder Inserate notwendig waren: „Die Leute brauchten keine Werbung, um zu unterschreiben.“

„Wenn man in der letzten Zeit mit den Leuten gesprochen hat, konnte man erkennen, dass einige das Volksbegehren unterstützen.“ Martin Huber (FPÖ)

Weniger überrascht vom Ergebnis ist FP-Bezirksobmann Martin Huber: „Ich habe es mir erhofft, erwünscht und eigentlich auch erwartet. Wenn man in der letzten Zeit mit den Leuten gesprochen hat, konnte man schon klar erkennen, dass einige das Volksbegehren unterstützen. Es ist ein Zeichen dafür, dass direkte Demokratie funktioniert.“ Huber wünscht sich nun eine klare Absage an das Freihandelsabkommen durch die Bundesregierung.

Höchste Beteiligung in St. Oswald

Der höchste Stimmenanteil in einer Gemeinde wurde in St. Oswald mit 21 Prozent erreicht. Für VP-Ortschefin Rosemarie Kloimüller überraschend: „Wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe zu niemandem etwas gesagt, jeder soll sich eine eigene Meinung bilden.“ So wie auch in den Nachbar-Ortschaften wurde in der Gemeindezeitung und auf der Homepage auf das Volksbegehren aufmerksam gemacht. „Die meisten Unterschriften kamen erst in den letzten beiden Tagen zusammen“, weiß Kloimüller.

Den niedrigsten Prozentsatz an Unterschriften gab es in der Bezirkshauptstadt mit 8,5 Prozent. „Das kann ich nicht erklären. Wir haben das Volksbegehren beworben und darauf aufmerksam gemacht“, ist Grünen-Bezirksobmann Emmerich Weiderbauer aus Melk verwundert. Mit dem überdurchschnittlichen Ergebnis im Bezirk ist er aber zufrieden: „Das stimmt mich hoffnungsvoll, dass die Leute so vernünftig sind und die Gefahr erkannt haben.“

"Jetzt ist das Parlament gefordert"

Als Schritt in Richtung fairer Welthandel sieht FP-Landeskammerrat Manfred Mitmasser das Ergebnis. „Ich glaube schon, dass es etwas bringt. Aber wie viele wissen, kann man mit einem Volksbegehren nicht die Welt bewegen“, sagt er.

ÖVP-Bezirksobmann Karl Moser erläutert die nächsten Schritte: „Jetzt ist das Parlament gefordert, das Thema entsprechend zu verhandeln. Fakt ist: Es gibt einen Handel und wir sind davon abhängig. Das betrifft auch die Arbeitsplätze.“