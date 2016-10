Montagmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Melk zu einer Fahrzeug-Bergung auf die Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung Wien aus – und musste sich dabei über schwierige Bedingungen für die Einsatzkräfte ärgern.

Zwei Lieferwägen waren zusammengekracht und dabei auf der mittleren Spur stehen geblieben. Beide Lenker wurden dabei verletzt; der Rettungsdienst versorgte sie und brachte sie anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Melk entfernte eines der beschädigten Fahrzeuge mit dem Wechselladefahrzeug, den zweiten Wagen schleppte ein privates Abschleppunternehmen ab. Die ASFINAG übernahm die Reinigung der Fahrbahn.

"Leider funktionierte die Rettungsgasse in diesem Streckenabschnitt wieder gar nicht und die Anfahrtswege für die Rettungskräfte gestalteten sich äußert schwierig", so die Feuerwehr in einer Aussendung.

"Der Pannnenstreifen wird nach wie vor von den Lenkern nicht befahren und steht immer frei – solange bis sich fünf Reihen nebeneinander bilden und ein Durchkommen gar nicht mehr möglich ist", ärgerte sich ein Feuerwehrmann.