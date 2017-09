Lkw in Vollbrand: 12 km Stau auf Westautobahn .

Auf der Westautobahn (A1) bei Ybbs (Bezirk Melk) ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden nach ÖAMTC-Angaben ein Lkw aus vorerst unbekannter Ursache in Vollbrand geraten. Eine zwischenzeitliche Totalsperre der Richtungsfahrbahn Linz sorgte für zwölf Kilometer Stau, teilte eine Sprecherin mit.