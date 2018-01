Alle Veranstaltungen im Bezirk Melk.

Der ASK Loosdorf, der SK Loosdorf, die Loosdorfer Wirtschaft und die Gemeinde Loosdorf laden am Samstag, 13. Jänner, zum gemeinsamen Ball ein. Die Band „Pro7“ sorgt für Tanzmusik. Ein Höhepunkt des Balls ist sicherlich die Mitternachtseinlage und die anschließende Tombola. Eintrittskarten gibt es ab sofort am Gemeindeamt während der Öffnungszeiten, 02754/6384-15. Im Bild: Nik Willhalm, Marion Plank, Helmut Haunlieb, Thomas Vasku, Karl und Maria Heinreichsberger und Roland Mayer (v. l.)

