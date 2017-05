MANK: Am kommenden Wochenende feiert Mank mit der Kindersicherheitsolympiade am Freitag, 5. Mai, am Sportplatz sowie mit der Festmesse und Radiofrühschoppen am Sonntag, 7. Mai, ab 10 Uhr in der Stadthalle die Stadterhebung vor 30 Jahren. Die Kinder der 4. Klassen freuen sich schon auf das kommende Wochenende (v. l.): Michael Lukic, Valentina Osinger, Bürgermeister Martin Leonhardsberger, Richard Zöchbauer und Emma Peters. Gemeinde

