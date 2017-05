Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

dienstag, 9. mai

Melk: Seniorenbund: Gedächtnistraining im Hilfswerk, 14 Uhr.

Melk: Pensionistenverband: Klubkaffee im Rotkreuz-Haus, 14 Uhr.

Neumarkt: „Gefährliche Bilder — Der Bildersturm der Reformation“ — Vortrag mit Robert Brunbauer, im Pfarrzentrum, 19.15 Uhr.

Texingtal: Kreatives Kontaktkaffee für junge Mütter mit Kleinstkindern mit Anita Nussmüller vom Referat Ehe-Familie-Beziehung, im Pfarrsaal, 9 bis 11 Uhr.

mittwoch, 10. MAI

Melk: Einführungsabend Sommerspiele Melk „Bartholomäusnacht“ in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 19 Uhr.

Kilb: Nachmittagstreff der Generation 50+ des Bürger-Sozial-Forums im Gasthof Fischl, 14 Uhr.

Mank: „Wirtshaus-Tour“ von Kabarettist Roland Düringer, veranstaltet von den Musikfreunden Mank, in Joe‘s Garage vom Wirtshaus Beringer, 20 Uhr.

St. Martin-Karlsbach: Muttertagslesung der NÖ Textwerkstatt in der Hengstberghütte, 18 Uhr.

donnerstag, 11. mai

Melk: Pensionistenverband: Stammtischrunde im Café Teufner ab 9 Uhr.

Pöchlarn: Mamapapa-sch(m)atz in der Lebenswelt Familie, 9 Uhr.

Pöchlarn: Blutspendeaktion im Feuerwehrhaus, 16.30 bis 19.30 Uhr.

FREITAG, 12. MAI

Melk: Stammzellspenderregistrierung, Rotes Kreuz Melk, von 14 bis 17 Uhr.

Melk: „Tini’s Best of Revue“ — Konzert mit Tini Kainrath & „Band der einsamen Herzen“ in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Melk: „Der Party“ der Landjugend in Maierhöfen 1 ab 21 Uhr.

Blindenmarkt: IVV-Wandertag: 12 bis 16 Uhr, Start und Ziel beim Feuerwehrhaus.

Dunkelsteinerwald: Zukunftswerkstatt „Gestalten Sie die Zukunft Ihrer Gemeinde mit!“, Gasthof Hirschenwirt in Nölling, 18 bis 21 Uhr. Anmeldung: 02752/8246-00 oder gemeinde@dunkelsteinerwald.at.

Hürm: Frühlingskonzert des Musikvereins Hürm im Gasthaus Thier, 20 Uhr.

Loosdorf: Topotheken-Stammtisch im Gasthaus Veigl, 17 Uhr.

Loosdorf: „Leben am Fluss“ und „Mann oh Mann“ — Theateraufführung der Theater-Spielgruppe Loosdorf im Putzhof, 20 Uhr. Kartenvorverkauf in der Volksbank Loosdorf.

Mank: Maibaumsteigen am Rathausplatz ab 16 Uhr.

Mank: Kinderschminken beim Mondscheinbummel der Kindergruppe Schmetterlinge, von 16 bis 19 Uhr.

Nöchling: „Und alles auf Krankenschein“ — Theateraufführung der Theatergruppe „Nochilinga Stadl“ im Pfarrstadl, 20 Uhr. Kartenreservierungen unter 07414/70048 (Mittwoch bis Sonntag, jeweils ab 13 Uhr).

Yspertal: „Polizeiwache Yspertal“ — Theateraufführung der Theatergruppe der Landjugend Yspertal im Pfarrheim Ysper, 20 Uhr. Kartenreservierungen unter 0650/9813430 (17 bis 20 Uhr).

SAMSTAG, 13. MAI

Melk: Muttertagskonzert der Stadtkapelle im Vereinsgasthof Teufner, 19.30 Uhr.

Melk: „Tini’s Best of Revue“ — Konzert mit Tini Kainrath & „Band der einsamen Herzen“ in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Blindenmarkt: Flohmarkt des Oldtimervereins in der Oldtimerhalle, in der Zeit von 6 bis 12 Uhr.

Blindenmarkt: IVV-Wandertag: 7 bis 14 Uhr Start und Ziel beim Feuerwehrhaus.

Dunkelsteinerwald: Zukunftswerkstatt „Gestalten Sie die Zukunft Ihrer Gemeinde mit!“, Gasthof Hirschenwirt in Nölling, 9 bis 15.30 Uhr. Anmeldung: 02752/8246-00 oder gemeinde@dunkelsteinerwald.at.

Emmersdorf: Muttertagskabarett, Martin Fuchsbauer mit „Es geht e um nix!“, Gasthaus Gossam, ab 18.30 Uhr.

Klein-Pöchlarn: Frühlingskonzert des Musikvereins im Festsaal, 20 Uhr.

Leiben: Vollmondwanderung der Naturfreunde Leiben: 20.30 Uhr Abmarsch vom Postplatz.

Loosdorf: „Leben am Fluss“ und „Mann oh Mann“ — Theateraufführung der Theater-Spielgruppe Loosdorf im Putzhof, 20 Uhr. Kartenvorverkauf in der Volksbank Loosdorf.

Mank: Manker Pflanzentauschtag im Beserlpark von 10 bis 12 Uhr.

Mank: Fatimafeier – 100 Jahre Fatima mit Lichterprozession ab 19 Uhr.

Maria Laach: Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.

Maria Laach: Single-Party im Dorfwirtshaus der Familie Lagler ab 20 Uhr.

Nöchling: „Und alles auf Krankenschein“ — Theateraufführung der Theatergruppe „Nochilinga Stadl“ im Pfarrstadl, 20 Uhr. Kartenreservierungen unter 07414/70048 (Mittwoch bis Sonntag, jeweils ab 13 Uhr).

Pöchlarn: „Opfekompott“ — Konzert der Mostviertler Band im Rathauskeller, 20 Uhr.

Weiten: Muttertagskonzert der 1. Waldviertler Trachtenkapelle Weiten in der Volksschule, 20 Uhr.

Yspertal: „Polizeiwache Yspertal“ — Theateraufführung der Theatergruppe der Landjugend Yspertal im Pfarrheim Ysper, 20 Uhr. Kartenreservierungen unter 0650/9813430 (17 bis 20 Uhr).

sonntag, 14. mai

Loosdorf: „Leben am Fluss“ und „Mann oh Mann“ — Theateraufführung der Theater-Spielgruppe Loosdorf, Putzhof, 18 Uhr. Kartenvorverkauf: Volksbank Loosdorf.

Mank: Kinofrühstück im Acht Millimeter Kino ab 9 Uhr, Film um 11 Uhr.

Schönbühel-Aggsbach: Maiandacht im ehemaligen Servitenkloster Schönbühel mit anschließender Führung sowie Kaffee und Kuchen im Refektorium, 14 Uhr.

montag, 15. mai

Melk: Beratung unter dem Motto Melker Familien – holt Euch Euer Geld vom Finanzamt zurück!“, Gratisberatung organisiert vom katholischen Familienverband in Zusammenarbeit mit der BKS Steuerberatungskanzlei in Melk, Anmeldung unter 02752/5273614 oder melk@wt-bks.at.

Mank: Baby-Treff im Sitzungssaal des Rathauses, 9.30 Uhr.

Yspertal: „Landschaft verstehen“ — Projekttreffen für alle Interessierten im Gasthaus zur Linde der Familie Haider in Altenmarkt, 18 Uhr.

dienstag, 16. mai

Melk: Seniorenbund: Gedächtnistraining im Hilfswerk, Beginn ist um 14 Uhr.

Melk: „Unplugged“ — Kabarett mit Gernot Kulis in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Kilb: Volkstanzen der Generation 50+ in der Alten Schule Kettenreith, 15 Uhr.

