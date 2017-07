TEXING, ST. GOTTHARDdienstag, 11. juliMelk:Sommerspiele Melk: „Birdland“ — Musikrevuevorstellung der LEADER Region Wachau-Dunkelsteinerwald in der Wachauarena, 20.15 Uhr.mittwoch, 12. juliMelk:Sommerspiele Melk: „Birdland“ — Musikrevuevorstellung in der Wachauarena, 20.15 Uhr.donnerstag, 13. juliMelk:Pensionistenverband: Stammtischrunde im Café Teufner, Abt Karl-Straße 98, ab 9 Uhr.Melk:Brasskonzert mit dem „European Brass Ensemble“ im Prälatenhof des Stiftes (bei Schlechtwetter in der Stiftskirche), 20 Uhr.Melk:Sommerspiele Melk: „Birdland“ — Musikrevuevorstellung von Zunftzeichen und der Melker Wirtschaft in der Wachauarena,20.15Uhr.Loosdorf:Blutspendeaktion in der Rettungsstelle, 16 bis 19.30 Uhr.Mank:Fatimafeier in der Pfarrkirche, 19 Uhr.freitag, 14. juliMelk:„Bücher der Stiftsbibliothek als Zeugen der Reformation“ — Vortrag mit Pater Gottfried Glaßner und Bernadette Kalteis im Dietmayrsaal des Stiftes, 18 Uhr. Anmeldung erbeten unter02752/54060.Melk:„Bartholomäusnacht“ — Theatervorstellung in der Wachauarena, 20.15 Uhr.Blindenmarkt:„Lake Night“ der FF Blindenmarkt am Ausee II ab 20 Uhr.Dorfstetten:Passionsspiele am Dorfplatz und Pfarrhof, 19 Uhr.Eintritt frei.Persenbeug-Gottsdorf:Karaoke-Show für Kinder und Erwachsene am Badeteich Gottsdorf ab 16 Uhr.Texing:Zeltfest der FF St. Gotthard mit Disco-Stadl: ab 18 Uhr Nassbewerb, 19.30 Uhr „Gerlosbluat“.samstag, 15. juliMelk:„Bartholomäusnacht“ — Theatervorstellung in der Wachauarena, 20.15 Uhr.Artstetten-Pöbring:„Obstbaumschnittkurs im Sommer“, veranstaltet von „Natur im Garten“, 9 bis 16 Uhr. Schnittwerkzeug und wetterfeste Kleidung mitbringen. Anmeldung erforderlich unter02742/74333 oder per E-Mail: gartentelefon@ naturimgarten.at.Bischofstetten:Grillabend des Dorferneuerungsvereins in der Steinleitenstraße ab 17 Uhr.Blindenmarkt:Seefest der FF Blindenmarkt am Ausee II: ab 13 Uhr Kindernachmittag, ab 21.30 Uhr „Blindenmarkter Hofmusik“.Dorfstetten:Passionsspiele am Dorfplatz und Pfarrhof, 19 Uhr.Eintritt frei.Erlauf:Stockschützenfest am Platz in der E-Werkgasse: 15 Uhr Turnier der Vereine, ab 20.30 Uhr „Harry B“.Loosdorf:SCM League Contest der Skate Community Melk am Skatepark: 11 Uhr Practice, 13 Uhr Contest.Maria Laach:Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.Pöggstall:„VeranoRock 2017“ im Schlossgraben des Schlosses, abends.Raxendorf:Familiensporttage und Junior Day „bewegt. begeistert.gewinnt“ des Sportlandes NÖ auf der Sportanlage des USV Raxendorf, 11 bis 17 Uhr.St. Oswald:Oswaldertreffen des Musikvereins in St. Oswald bei Plankenwarth.Texing:Schnuppertag der Volkstanzgruppe beim Musikerheim (Dorfplatz 1).Texing:Zeltfest der Freiwilligen Feuerwehr St. Gotthard: 15 Uhr Nachmittag für Junggebliebene, ab 21 Uhr „Life Brothers“.sonntag, 16. juliMelk:„Kunst im Garten“ mit Kunstwerken von Brigitte Trost und Johannes Dobner und einem Klarinettenquartett der Stadtkapelle Melk in der Lindenstraße 13, 17 Uhr.Artstetten-Pöbring:Musikantenstammtisch im Gasthaus Hirsch in Pöbring ab 15 Uhr.Blindenmarkt:Seefest der FF Blindenmarkt am Ausee II: 10 Uhr Frühschoppen mit der Jugendtrachtenkapelle.Erlauf:Stockschützenfest am Platz in der E-Werkgasse: 10 Uhr Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Erlauf.Leiben:Bergmesse der Pfarre Ebersdorf am Henzing, 9.30 Uhr.Marbach:Schaufel-Frühschoppen des Musikvereins am Spielplatz in der Schaufelsiedlung ab 10 Uhr.St. Oswald:Oswaldertreffen des Musikvereins in St. Oswald bei Plankenwarth.Schallaburg:Konzert mit „Golnar Shahyar & Band“ im Arkadenhof der Schallaburg, 14 bis 16.30 Uhr.Texing:Zeltfest der FF St. Gotthard: 9 Uhr Festmesse, 10.30 Uhr Frühschoppen mit der Trachtenmusikkapelle Texingtal, 16 Uhr „Die jungen Waidhofner Buam“.Weiten:Frühschoppen mit dem „Weitental-Echo“ im Gasthof Kremser ab 10 Uhr.dienstag, 18. juliMelk:„Auslese 17/7“ — Konzert mit Willi Resetarits & „Stubnblues“ in der Wachauarena, 20.15 Uhr.

| NOEN, Die Freiwillige Feuerwehr St. Gotthard lädt von 14. bis 16. Juli zum Zeltfest nach St. Gotthard ein. Am Freitag findet ab 18 Uhr ein Nassbewerb statt und ab 19.30 Uhr spielt „Gerlosbluat“ aus dem Zillertal auf. Am Samstag gibt‘s ab 15 Uhr einen Nachmittag für Junggebliebene und ab 21 Uhr sorgen die „Life Brothers“ für Spitzenunterhaltung. An beiden Tagen hat der Disco-Stadl geöffnet. Am Sonntag wird um 9 Uhr eine Feldmesse gefeiert. Anschließend unterhält die Trachtenmusikkapelle beim Frühschoppen. Den Abschluss bilden „Die jungen Waidhofner Buam“ ab 16 Uhr. Marlene (v. l.), Lisa und Johannes laden im Namen der Feuerwehr dazu ein.