HOFAMT PRIEL: Der USV Hofamt Priel lädt am kommenden Wochenende wieder zum traditionellen Sportfest ein. Neben dem freundschaftlichen Fußball-Derby zwischen Gottsdorf und Ybbs am Freitagabend steht am Samstag auch ein Kleinfeldturnier am Programm. Für Unterhaltung sorgen der „Europaexpress“ am Freitag und „Die Mostlandstürmer“ am Samstagabend. Beim Frühschoppen am Sonntag spielen die „Weinser Teufel“ auf. Daniel Hofer, Carmen Porranzl, Karin Ringler und Vereinsobmann Lukas Bachinger freuen sich bereits auf das Fest. Walter Fahrnberger

| NOEN