MANK: Am Samstag, 21. Jänner, geht zum ersten Mal der gemeinsame Ball von Gemeinde und Vereinen im Stadtsaal über die Bühne. Das 30-jährige Stadtbestehen war der Anlass für den neuen Ball. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Stimmung ist gut und die Nachfrage ist groß — alle 380 Sitzplätze im Saal sind vergeben. Natürlich ist in den Bars noch genügend Platz für weitere Ballbesucher. Neben einem gemeinsamen Einzug der Vereine gibt es bei der Tombola Manker Wertscheine in der Gesamthöhe von 1.000 Euro zu gewinnen. Ein Schätzspiel steht ebenso auf dem Programm wie eine Mitternachtseinlage der Vereine. Ballwirt Beringer sorgt für Speis und Trank, dazu gibt’s die Vereinsbar im Obergeschoß und Bouton-Cocktails in der Sternenhimmelbar.

| Gemeinde