DIENSTAG, 20. SEPTEMBER

Melk: „Kaiser Maximilians Brautfahrt in alten Drucken“ — wertvolle Ausgaben früher Buchdruckkunst in der Stiftsbibliothek, 19 Uhr.

Kilb: Volkstanzen der Generation 50+ in der Alten Schule in Kettenreith, 15 Uhr.

Emmersdorf: „Mit dem Fahrrad zu den menschlichen Randgruppen — Aus dem Leben der Unanständigen und Braven“ — Vortrag des KBW mit Roland Girtler im Hotel Donauhof, 19.30 Uhr.

MITTWOCH, 21. SEPTEMBER

Melk: Kartenrunde des Pensionistenverbandes im Café Madar‘s Pub, 15 Uhr.

Melk: „Gegen Vorurteile“ — Buchpräsentation mit Autor Sebastian Wiese und Diskussion im Pfarrsaal, 19 Uhr.

Kilb: „Treff Aktiv“ des Bürger-Sozial-Forums im Betreuten Wohnen, 14 Uhr.

Ybbs: Armenien-Vortrag mit Günter Peter im Babenbergerhof, 19.30 Uhr.

DONNERST., 22. SEPTEMBER

Melk: Stammtischrunde des Pensionistenverbandes im Café Teufner, Abt Karl-Straße 98 ab 9 Uhr.

Loosdorf: Italienischer Spezialitätenmarkt am EKZ-Platz, 9 bis 20 Uhr.

Marbach: „Blödsein is‘ g’scheit“ — Theaterpremiere der Kabarettgruppe „Firlefanz“ im Marbacher Festsaal, 19.30 Uhr.

Schönbühel-Aggsbach: „Vox Amoris“ (Stimme der Liebe), veranstaltet von „Kunst in der Kartause“, in der ehemaligen Kartause Aggsbach: Lesung zum Thema „Vox Amoris“ von Eva Tacha-Breitling und Harfenmusik von Veronika Villányi im Refektorium der Kartause, 19.30 Uhr.

FREITAG, 23. SEPTEMBER

Melk: „Wir erforschen die Bibliothek“ — Familienführung (Kinder ab 10 Jahre) mit Bernadette Kalteis im Stift, 19 Uhr. Treffpunkt im Prälatenhof. Anmeldung erforderlich unter 02752/ 555230.

Melk: „A tribute to Harry Pepl — Salesny-Bayer-Frosch-Heginger“, veranstaltet vom Jazzclub Melk und Wachau Kultur Melk, in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Loosdorf: Italienischer Spezialitätenmarkt und „Italienische Nacht“ am EKZ-Platz, 9 bis 23 Uhr.

St. Oswald: Evergreen-Tanz im Gasthaus Anni Wimmer ab 17 Uhr.

St. Oswald: „Agnihotra“ — Feuerritual, veranstaltet von der Volkshilfe St. Oswald am Hametriedl, 17 Uhr. Anmeldung erbeten unter 0664/1400665.

Schönbühel-Aggsbach: „Vox Amoris“ (Stimme der Liebe), veranstaltet von „Kunst in der Kartause“, in der ehemaligen Kartause Aggsbach: Meisterkonzert mit dem „Kaltchev Gitarren Duo“ in der Kartäuserkirche, 19.30 Uhr.

SAMSTAG, 24. SEPTEMBER

Kilb: „Wia san ned nur mia“ — Konzert mit „Slavko Ninic‘ Wiener Tschuschenkapelle“ zum Jubiläum „20 Jahre Kulturstätte Kilb“ im K4, 19.30 Uhr.

Leiben: 5. Raiffeisen „Wipfelbeisser Dirtrun“, veranstaltet von den „Inglorious Bastarteln“. Start beim Meierhof ab 10 Uhr.

Loosdorf: Italienischer Spezialitätenmarkt am EKZ-Platz, 9 bis 18 Uhr.

Loosdorf: „Homöopathie im Kindesalter“ — Kurs, veranstaltet von den Kinderfreunden im Feuerwehrhaus, 9 bis 17 Uhr. Anmeldung erforderlich: 0676/5178375.

Mank: „City Rock“, veranstaltet vom Jugendgemeinderat und der Mado GmbH, in der Bauhalle. Musik: „Stone Beats“ u. v. m. Einlass ab 21 Uhr.

Maria Laach: Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.

Maria Taferl: „Partner Tausch“ — Show mit Bauchredner, Comedian und Zauberkünstler „Tricky Niki“ in der Nostalgiearena in Wimm, 19.30 Uhr.

Neumarkt: Herbstfischen des Sportvereins Neumarkt im Freizeitzentrumsee: 6.30 bis 7.45 Uhr Platzauslosung, 8 bis 14 Uhr Fischen.

Pöchlarn: Tag der offenen Tür beim Verein „Lebenswelt Familie“ mit vielfältigen Angeboten rund um das Thema Familie und Kinderprogramm, in der Oskar-Kokoschka-Straße 15, 10 bis 16 Uhr.

Pöchlarn, Ornding: Baby- und Kinderbasar, veranstaltet vom Dorfverein „Lebendiges Ornding“ und der MUKI-Runde im Feuerwehrhaus Ornding, 14 bis 16 Uhr.

Pöggstall: Strohhuat-Party der Landjugend Pöggstall im Feuerwehrhaus Neukirchen mit DJ M-Tronic ab 20.30 Uhr.

Schönbühel-Aggsbach: „Vox Amoris“ (Stimme der Liebe), veranstaltet von „Kunst in der Kartause“, in der ehemaligen Kartause Aggsbach: „Lust und Leid“ — Konzert mit dem „ensemble für frühe musik augsburg“ in der Kartäuserkirche, 19.30 Uhr.

Texingtal: Elektromobilitätstag am Dorfplatz, 9 bis 16 Uhr.

Weiten: Sturmheuriger des USV Sparkasse Weiten auf der Sportanlage: 14 und 16 Uhr Meisterschaftsspiele, ab 17 Uhr Heurigenbetrieb.

Wieselburg: „In 80 Minuten um die Welt“ — Live-Kabarett der „Comedy Hirten“ im Kulturhof Aigner in Bodensdorf, 20 Uhr.

Ybbs: Herbst/Winter-Kinderkleider- & Spielzeugbasar, veranstaltet von der Eltern-Kind-Gruppe „Bunter Schmetterling“ und dem Arbeitskreis „Ehe und Familie“, im Pfarrzentrum Oase Ybbs, 8 bis 11 Uhr.

Ybbs, Sarling: „80 Jahre Jubiläumsfest“ des FC Sarling: 14 und 16.30 Uhr Fußballspiele, 19 Uhr Sportlerheuriger — Oktoberfest mit „Happy Sound“ und Stadldisco.

SONNTAG, 25. SEPTEMBER

Emmersdorf: Wurzel-Kräuterwanderung Rantenberg mit Eunike Grahofer, veranstaltet vom Kath. Bildungswerk. Treffpunkt: BrennEselHofSchroll Schroll in Rantenberg, 14 Uhr. Anmeldung bis 20. September unter: 02752/71627.

Kilb: Weisenbläsertreffen, veranstaltet vom Musikverein, mit Bläsergruppen aus dem Mostviertel bei der „Reitkogel Oacha“ in Umbach, 14 Uhr (nur bei Schönwetter).

Kirnberg: „Laetare“ — Klangerlebnis-Konzert mit dem „Ensemble Laetare“ in der Pfarrkirche, 19.30 Uhr. Klangstein, keltische Harfe und Stimme verschmelzen in der Gregorianik zu mystischen Klängen. Nähere Infos: www.laetare-das-ensemble.eu. Karten bei Judith Fellner, 0676/6215937 oder Abendkasse.

Pöggstall: Strohhuat-Party der LandjugendPöggstall im Feuerwehrhaus Neukirchen: 9.30 Uhr hl. Messe, anschließend Frühschoppen mit „D‘Woidheisla“.

Schallaburg: Tag des Denkmals auf der Schallaburg mit Terrakottenbrenn-Schau, 9 bis 18 Uhr. Kostenlose Spezialführungen um 10.30 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr. Treffpunkt jeweils vor der Kassa. Übliche Preise für Eintritt und „70er“-Ausstellung.

Schollach: Musikantenstammtisch im Gasthaus Temper-Kienast in Steinparz ab 15 Uhr.

Schönbühel-Aggsbach: Markttag vor der Burgruine Aggstein, 10 bis 18 Uhr.

Schönbühel-Aggsbach: „Vox Amoris“ (Stimme der Liebe), veranstaltet von „Kunst in der Kartause“, in der ehemaligen Kartause Aggsbach: 9.30 Uhr Erntedankmesse, anschließend Platzkonzert im Klosterhof, 11 bis 18 Uhr Führungen zum „Tag des Denkmals“ durch die Kartause, das Kartäusermuseum und den Meditationsgarten, am Nachmittag Orgel- und Harfenmusik.

Ybbs, Sarling: „80 Jahre Jubiläumsfest“ des FC Sarling: 9 Uhr Sportlermesse, musikalisch umrahmt vom Musikverein Säusenstein, 10 Uhr Festakt, 10.30 Uhr Präsentation des Sportvereins, 11 Uhr Frühschoppen — Oktoberfest mit der „Lackenhofer Schuhplattlergruppe Edelweiß“ und dem „3er Blech“, 13 Uhr Tombola-Verlosung und Jubiläumstombola-Rasenziegel-Aktion, 14 Uhr Jugendspiele.

MONTAG, 26. SEPTEMBER

Leiben: „Herbstarbeiten“ — Natur im Garten-Vortrag der Gesunden Gemeinde im Gemeindesaal, 19 Uhr.

Loosdorf: Loosdorfer Herbsttage der Loosdorfer Wirtschaft aktiv am EKZ-Platz, 13 bis 17 Uhr.

DIENSTAG, 27. SEPTEMBER

Melk: „Die Melker Stiftsbibliothek“ — Bibliotheksführung mit Pater Gottfried Glaßner in der Stiftsbibliothek. Treffpunkt: 19 Uhr, Prälatenhof. Anmeldung erforderlich: 02752/555230.

Loosdorf: Loosdorfer Herbsttage der Loosdorfer Wirtschaft aktiv am EKZ-Platz, 14 bis 16 Uhr.

AUSSTELLUNGEN

MELK

Stift Melk: „Eine Beziehung seit 650 Jahren Universität Wien und Kloster Melk“ — Sonderausstellung bis 1. Dezember in der Stiftsbibliothek und in der Säulenhalle.

Bezirkshauptmannschaft: „strömen & schweben“ — Ausstellungseröffnung am Montag, 26. September, 19 Uhr mit Werken von Eva Hradil bis Ende Jänner 2017: Montag, 7.30 bis 19 Uhr, Dienstag bis Donnerstag, 7.30 bis 15.30 Uhr und Freitag, 7.30 bis 12 Uhr.

AGGSBACH-DORF

Wallfahrtsmuseum Maria Langegg: „Wallfahrt in Maria Langegg“ — zu sehen bis Oktober gegen Voranmeldung: ( 02753/20741.

ARTSTETTEN-PÖBRING

Museum & Schlosspark: täglich geöffnet. Geführte Schlosspark-Spaziergänge jeden 1. Sonntag im Monat um 16 Uhr. Weitere Infos: www.schloss-artstetten.at.

ERLAUF

Otto‘s Weinstube: Sakrale, moderne und Reliefschnitzereien — Ausstellung mit Werken vom Krummnußbaumer Hobbykünstler Wilhelm Krämer. Er ist weit über die Landesgrenzen bekannt und in der Szene ein Begriff. Vernissage ist am Freitag, 23. September, um 18 Uhr in „Otto‘s Weinstube“ (Melkerstraße 7). Die Ausstellung ist bis 25. September zu sehen. Weitere Infos: ( 0664/ 9283752 oder www.schnitzstube-kraemer. com.

„Erlauf erinnert“ — Museum der Friedensgemeinde Erlauf: „Wollt ihr Freiheit“ — diesjähriges Kunstprojekt vom deutsch-syrischen Künstler Manaf Halbouni bis Oktober: Freitag bis Sonntag, 10 bis 16 Uhr (November bis März: Sonntag von 10 bis 16 Uhr).

GOLLING

Hitiag- & Heimatmuseum Golling: bis Ende Oktober jeden ersten Samstag von 16 bis 19 Uhr und gegen Voranmeldung: ( 02757/3312.

KILB

Bürgerspital: „Kunst und Design in Malerei, Glas, Holz und Keramik“ — Gemeinschaftsausstellung anlässlich „20 Jahre Kulturwerkstätte Kilb — 20 Jahre Kulturhaus Bürgerspital“ mit Werken von Izi Stern (Kärnten), Olivia Weiss (Wien), Robert Comploj (Oberösterreich), Rosemarie Benedikt (Wien), Wilhelm Krumböck (Kilb) und Wolfgang Zingerle (Südtirol). Vernissage am Freitag, 23. September, 19.30 Uhr. Öffnungszeiten bis 16. Oktober: Samstag, 14 bis 18 Uhr, Sonntag, 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

LEIBEN

Landtechnikmuseum: „Vorsprung durch Technik-Erfolgsmodelle“ — die Sonderausstellung ist den einzigartigen Wegbereitern der Technik, speziell der Landtechnik, gewidmet.

Dauerausstellungen: „Vom Faustkeil zum Motorpflug“ und eine Waagenausstellung. Öffnungszeiten bis 23. Oktober: Sonn- und Feiertage, 10 bis 17 Uhr.

Loosdorf

Sammlung Remes: urgeschichtliche Funde im Rathaus zu den Amtszeiten.

MARIA TAFERL

Basilika-Schatzkammer: geöffnet bis Oktober, täglich von 10.30 bis 16.30 Uhr.

PÖCHLARN

Oskar Kokoschka Haus: Vernissage der NÖ Malakademie Pöchlarn am Dienstag, 27. September, 17.30 Uhr im 1. Stock. Ausgestellt werden die Arbeiten der Teilnehmer der Malakademie. Das Herbst-Semester für Jugendliche zwischen 11 und 19 Jahren beginnt am 28. September, 15 Uhr.

„Kokoschka Theater-Leben“ — Sommerausstellung bis Sonntag, 16. Oktober, täglich von 10 bis 17 Uhr.

Römerpark: „Arelape — das römische Pöchlarn“ — Dauerausstellung und „Glaube und Kult“ — Sonderausstellung von Sebastian Schmid, jeweils beim Welserturm.

RUPRECHTSHOFEN

Benedict Randhartinger-Museum: Das Museum ist jeden ersten Sonntag im Monat bis Oktober von 14 bis 17 Uhr geöffnet sowie gegen Voranmeldung (zwei Tage zuvor) unter ( 0676/9302555.

SCHALLABURG

Schallaburg: „Die 70er“ — Die Ausstellung ist bis Sonntag, 6. November, zu sehen: Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage, jeweils von 9 bis 18 Uhr.

TEXING

Dollfuß-Museum: Öffnungszeiten: Sonn- und Feiertage bis Mittwoch, 26. Oktober, jeweils von 14 bis 17 Uhr oder gegen Voranmeldung unter ( 02755/7228.

YBBS

Stadtmuseum: Kulturverein OKAY: Anmeldung zu Führungen beim Bürgerservice des Rathauses unter ( 07412/52612 oder bei der Tourismus-Informationsstelle unter ( 07412/55233.

Fahrradmuseum: „Erlebnisradwelt“ — Ausstellung geöffnet bis 30. September, Montag bis Samstag, jeweils von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.

Kultur im Zentrum (KIZ): „Handwerk und Gewerbe in Ybbs“ — Ausstellung bis 30. September in der Herrengasse 15. Das Museum ist jeden Mittwoch, Freitag und Samstag, jeweils von 16 bis 20 Uhr, geöffnet.