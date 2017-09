Alle Veranstaltungen im Bezirk Melk.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Mittwoch, 20. September

Melk: Wochenmarkt am Rathausplatz, 8 bis 13 Uhr.

Melk: 120. Blutspendeaktion in der Rotkreuz-Bezirksstelle, 11 bis 14 und 15 bis 17 Uhr.

Melk: Kartenrunde des Pensionistenverbandes im Café Madar‘s Pub am Rathausplatz, 15 Uhr.

Kilb: „Treff Aktiv“ des Bürger-Sozial-Forums im Betreuten Wohnen, 14 Uhr.

Neumarkt: „Monsieur Claude und seine Töchter“ — Pfarrkino des Katholischen Bildungswerks mit Robert Brunbauer im Pfarrzentrum, 19.15 Uhr.

Pöchlarn: „Ein Kind kommt“ — Infoabend der NÖGKK und der AKNÖ im NÖGKK Service-Center, 18 Uhr. Anmeldung: 050899-1254.

Donnerstag, 21. Sept.

Melk: Stammtischrunde des Pensionistenverbandes im Café Teufner, Abt Karl-Straße 98, ab 9 Uhr.

Artstetten-Pöbring: „Der gute Ton“ — Theateraufführung im Schloss Artstetten, 19 Uhr.

Bischofstetten: „Erbrechtsreform 2017“ — Vortrag des Pensionistenverbandes und der SPÖ Bischofstetten mit Leopold Dirnegger im Gasthof Sterkl, 18.30 Uhr.

Dunkelsteinerwald, Mauer: „Die Schöpfung“ — Bibelabend des Kath. Bildungswerkes mit Pater Benno Maier im Pfarrhof Mauer, 19 Uhr.

Mank: „Medizinisch unmöglich — trotzdem geheilt“ — Vortrag von Alfred Ofner, ehemaliger FF-Bezirkskommandant von Baden, veranstaltet von der FF Mank, dem Kath. Bildungswerk, dem Kneipp Aktiv-Club und dem Seniorenbund, im Gasthaus Riedl-Schöner, 19 Uhr, anschließend Diskussion.

Krummnußbaum: Klubnachmittag des Pensionistenverbandes im Rudolf-Pichler-Volkshaus, 15 Uhr.

Ybbs: „Als Mozart vor 250 Jahren in Ybbs war...“ — Orgelkonzert von Johann Simon Kreuzpointner, Kirchenmusikreferent der Diözese St. Pölten, in der Pfarrkirche, 19 Uhr.

Freitag, 22. September

Melk: „Be a Boarder Crosser“ — Poetry Slam in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 19 Uhr.

Artstetten-Pöbring: „Der gute Ton“ — Theateraufführung im Schloss Artstetten, 19 Uhr.

Golling: „Monsieur Claude und seine Töchter“ — Freiluftkino beim Glockenturm (bei Schlechtwetter im Pfarrsaal), veranstaltet vom Kath. Bildungswerk, 19.30 Uhr.

Kilb: Konzert mit Paul Gulda und Agnes Palmisano im K4, 19.30 Uhr.

Yspertal: „Vollpension — Blick zurück nach vorn“ — Kabarett mit Joesi Prokopetz, veranstaltet von der SPÖ Yspertal, in der Aula der HLUW Yspertal, 20 Uhr.

Zelking-Matzleinsdorf: „Liebesg’schichten & Heiratsschwindler“ — Theateraufführung der Landjugend Melk im Gasthaus Erber in Zelking, 19.30 Uhr.

Samstag, 23. September

Melk: „diskutierBAR“ der Melker Sozialdemokraten: ab 9 Uhr in Großpriel, ab 10 Uhr in Winden, ab 11 Uhr am Melker Hauptplatz.

Melk: Sommerkonzerte im Stift Melk: „Wien-Berlin Brass-Quintett“ — Brasskonzert mit Solisten der Wiener und Berliner Philharmoniker im Kolomanisaal des Stiftes, 19.30 Uhr.

Artstetten-Pöbring: „Der gute Ton“ — Theateraufführung im Schloss Artstetten, 19 Uhr.

Blindenmarkt: Schützenfest der FPÖ in der Oldtimerhalle ab 19 Uhr.

Dunkelsteinerwald, Gansbach: 1. Dunkelsteiner Juxturnier im Asphaltstockschießen der Union Stockschützen am Stockplatz in Gansbach ab 13 Uhr.

Mank: „Bud Spencer Themenabend“ im Acht Millimeter Kino, 19.30 Uhr.

Maria Laach: Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.

Marbach: „Blenden statt sudern“ — Premiere des Kabaretts der Theatergruppe „Firlefanz“ im Festsaal, 19.30 Uhr.

Pöggstall, Neukirchen: „Strohhuat-Party“ der Landjugend Neukirchen im Feuerwehrhaus Neukirchen, 20 Uhr.

Pöchlarn : Chorfestival von „Herrn-Hörn“ mit zehn Chören aus der Region, Wien und Kärnten: 14 Uhr Beginn im Stadtpark, anschließend singen Chöre im Stadtpark, im SeneCura Sozialzentrum, am Thörringplatz, im Gamingerhof, im Welserturm und im Hof-Treff (Oskar-Kokoschka-Straße 15), 18 Uhr Abschluss im Stadtpark.

Raxendorf: „Kirchen- und Erdgeschichte“ — Infoveranstaltung in der Wallfahrtskirche Heiligenblut, 14 Uhr.

Ybbs: Konzert des Musikvereins der Wiener Gemeindebediensteten und CD-Präsentation der „TZ Big Band“ in der Stadthalle, 20 Uhr. Karten (8 Euro) im VVK bei den Musikern.

Zelking-Matzleinsdorf: „Liebes‘gschichten & Heiratsschwindler“ — Theateraufführung der Landjugend Melk im Gasthaus Erber in Zelking, 19.30 Uhr.

Sonntag, 24. September

Melk: 27. Melker Kinder-Laufolympiade der Jahrgänge 2004 bis 2012 auf der Stifts-Sportanlage, 11 Uhr. Anmeldung ab 10 Uhr.

Melk: „Tag des Denkmals“ im ehemaligen Bischöflichen Seminar: „Kunst & Glaube“ von Lydia Roppolt in der Kapelle. Stündliche Führungen von 10 bis 16.30 Uhr.

Artstetten-Pöbring: „Der gute Ton“ — Theateraufführung im Schloss Artstetten, 17 Uhr.

Bischofstetten: Erntedank- und Pfarrfest in der Pfarrkirche und am Kirchenplatz ab 9 Uhr.

Emmersdorf: „Über Stock und Stein um den Dachberg“ — Wanderung des Kath. Bildungswerkes, des Bildungs- und Heimatwerkes und der Gesunden Gemeinde mit Naturvermittlerin Edith Weiß. Treffpunkt: 14 Uhr bei der Hofbrennerei Schroll in Rantenberg. Anmeldung bis 21. September unter 02752/71627.

Hürm: Hubertusmesse bei der Hubertuskapelle am Kronaberg, 14 Uhr.

Kilb: Weisenblasen des Musikvereins bei der „Reitkogel Oacha“ in Umbach, 14 Uhr.

Leiben, Lehen: Sturmheuriger der FF Lehen im Feuerwehrhaus ab 10.30 Uhr.

Pöggstall, Neukirchen: Frühschoppen der Landjugend Neukirchen im Feuerwehrhaus Neukirchen ab 10 Uhr.

Pöggstall: „Tag des Denkmals“ — Führungen durch die restaurierte Kirche St. Anna im Felde, 11, 15 und 17 Uhr.

Schallaburg: „Tag des Denkmals“ — „Terrakottenbrennen auf der Schallaburg, 9 bis 18 Uhr. Führungen um 10 und 14 Uhr.

Schönbühel-Aggsbach: „Tag des Denkmals“ — Orgelkonzerte, Harfenmusik, Lesungen und stündliche Führungen im Kloster Schönbühel, 10 bis 18 Uhr.

Weiten: Erntedankfest ab 8.30 Uhr (Beginn bei der Trauerhalle), Dankmesse anlässlich des Abschlusses der ersten Etappe der Kirchenrenovierung mit Generalvikar Eduard Gruber in der Pfarrkirche, abschließend Agape im Pfarrhof.

Zelking-Matzleinsdorf: 3. Spiel der Melktaler Hobbyliga gegen den HC Dürrhäusl, veranstaltet vom Hobbyfußballklub Matzleinsdorf, im Waldstadion Matzleinsdorf, 16 Uhr.

Montag, 25. September

St. Leonhard: kostenlose Rechtsberatung bei Rechtsanwalt Martin Kaufmann im Erdgeschoß des Rathauses (Eingang Mostkeller), 18 bis 19 Uhr.