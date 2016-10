DIENSTAG, 4. OKTOBER

Kilb: Volkstanzen der Generation 50+ des Bürger-Sozial-Forums in der alten Schule in Kettenreith, 15 Uhr.

Pöggstall: „Österreich liest“ — Kennenlernen der Bibliothek für Leser mit nichtdeutscher Muttersprache und ihre deutschsprachigen Betreuer, in der Schulbibliothek, 15 bis 17 Uhr.

Ybbs: kostenlose Rechtsauskunft in der Rechtsanwaltskanzlei von Dr. Rainer Mutenthaler, 16 bis 18 Uhr.

MITTWOCH, 5. OKTOBER

Melk: Sprechtag der Stoma-Selbsthilfegruppe im Speiseraum des Personals im Küchentrakt des Landesklinikums, 8 bis 11 Uhr.

Melk: Kartenrunde des Pensionistenverbandes im Café Madar‘s Pub am Rathausplatz, 15 Uhr.

Melk: „Treffpunkt Tanz“ des Seniorenbundes im Pfarrsaal ab 15 Uhr.

Melk: Kegeln des Seniorenbundes im Sportzentrum Melk ab 15 Uhr.

Golling: „Da Jesus und seine Hawara“ — Die Bibel auf Wienerisch“ — Vortrag mit Weinverkostung mit Professor Ernst Güntschl, veranstaltet vom Kath. Bildungswerk, im Pfarrsaal, 19 Uhr.

Kilb: „Treff Aktiv“ des Bürger-Sozial-Forums im Betreuten Wohnen, 14 Uhr.

DONNERSTAG, 6. OKTOBER

Melk: Stammtischrunde des Pensionistenverbands im Café Teufner, Abt Karl-Straße 98, ab 9 Uhr.

Melk: „ Besuchsdienst im Landespflegeheim Melk“ — Informationsabend für Interessierte im Speisesaal des Landespflegeheimes, 19 Uhr. Anmeldung unter 02752/52680-730613.

Klein-Pöchlarn: „Meine Immobilie im Alter“ — Vortrag, veranstaltet von der ARGE Donautal und RE/MAX Immo-Team, im Volkshaus, 19 Uhr. Anmeldung erbeten unter 07472/64680.

Leiben: Pensionistenstammtisch im Gasthaus Hochstöger, 15 Uhr.

Mank: Treffen der MaMaKi-Gruppe im Pfarrheim ab 9 Uhr.

Wieselburg: „Schule & Beruf“ — Fachmesse für Aus- und Weiterbildung am Messegelände, 8.30 bis 14 Uhr.

FREITAG, 7. OKTOBER

Melk: kostenlose Rechtsauskunft in der Rechtsanwaltskanzlei von Johann Huber (Bahnhofplatz 4), 14 bis 16 Uhr.

Melk: „Weltmusik unterm Kirchendach — Melk meets the Middle East“ — Konzert in der Evangelischen Kirche, 19.30 Uhr.

Bischofstetten: Krumpenmarkt beim Gasthaus „Zur Krumpe“ ab 16 Uhr.

Blindenmarkt: Blindenmarkter Herbsttage: „Boccaccio“ — Premiere der Operette von Franz von Suppé in der Ybbsfeldhalle, 19 Uhr.

Loosdorf: „Hurria!“ — Theaterstück über Flucht, Asyl und ein Leben in Europa, anschließend Gespräch mit dem Autor und Schauspieler Riad Ben Ammar in der Volksschule, 19 Uhr.

Mank: Musikanten-Stammtisch im Stadtcafé ab 18 Uhr.

Mank: „“Wish you were here“ — Konzert mit „Yet Another Floyd“, einer 12-köpfigen Pink Floyd Tribute Band, veranstaltet von der Stadtgemeinde, im Stadtsaal, 20.30 Uhr.

Marbach: „Blödsein is‘ g‘scheit“ — Kabarett der Kabarettgruppe „Firlefanz“ im Festsaal, 19.30 Uhr.

Pöchlarn: Evergreen-Tanzabend mit Live-Musik mit Manfred Resch im Gasthaus Gramel, 19.30 Uhr.

Wieselburg: „Schule & Beruf“ — Fachmesse für Aus- und Weiterbildung am Messegelände, 8.30 bis 18 Uhr.

SAMSTAG, 8. OKTOBER

Melk: „Best of“ — Sportunion Dance Performance in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 16 und 20 Uhr.

Blindenmarkt: Blindenmarkter Herbsttage: „Boccaccio“ — Operette von Franz von Suppé (geschlossene Veranstaltung) in der Ybbsfeldhalle, 19.30 Uhr.

Emmersdorf: Familiengesundheitstag, veranstaltet vom Arbeitskreis Gesunde Gemeinde, mit Infoständen, Vorträgen, Workshops, Gesundheits-Check und Quiz in der Neuen Mittelschule/ Volksschule, 10 bis 16 Uhr.

Klein-Pöchlarn: Oktoberfest der SPÖ Klein-Pöchlarn im Volkshaus, 16 Uhr.

Leiben: „Unsere Gemeinde stellt sich vor“ — Tag der offenen Tür im Gemeindezentrum, 9.30 bis 13 Uhr.

Marbach: „Blödsein is‘ g‘scheit“ — Kabarett der Kabarettgruppe „Firlefanz“ im Festsaal, 19.30 Uhr.

Maria Laach: Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.

Maria Laach: Single-Party im Dorfwirtshaus der Familie Lagler ab 20 Uhr.

Maria Taferl: „Chris Lohner packt aus!“ — Kabarett in der Nostalgiearena in Wimm, 19.30 Uhr.

Maria Taferl: Oktoberfest der Freiwilligen Feuerwehr mit dem „p3 DJ Team“ ab 19.30 Uhr.

Persenbeug-Gottsdorf: Dorfheuriger mit Sonderausstellung des Dorferneuerungsvereines in der Alten Schule, 14 Uhr.

Ruprechtshofen: „Kirchenmusik und Kirchenkunst im 19. Jahrhundert in Mitteleuropa“ — 10. Internationale musikwissenschaftliche Tagung im Gemeindesaal, 9 bis 17.30 Uhr.

Ruprechtshofen: ÖKB-Heuriger im Pfarrsaal ab 17 Uhr.

Weiten: Marterlwanderung in Jasenegg mit anschließender Agape, veranstaltet vom Kath. Bildungswerk. Start: Kläranlage Jasenegg, 14 Uhr.

Wieselburg: „Schule & Beruf“ — Fachmesse für Aus- und Weiterbildung am Messegelände, 8.30 bis 14 Uhr.

Ybbs: „Autumn Leaves“: Jazzabend mit „The Youngsters“, veranstaltet vom OKAY-Verein und der Musikschule Ybbs, im Weinmautkeller, 20 Uhr.

Yspertal: Oktoberfest, veranstaltet von der Jugend- und Trachtenkapelle Yspertal in der Aula Yspertal: ab 17 Uhr Stelzenessen, ab 20 Uhr Livemusik mit „Die Breitis“.

SONNTAG, 9. OKTOBER

Blindenmarkt: Blindenmarkter Herbsttage: „Boccaccio“ — Operette von Franz von Suppé in der Ybbsfeldhalle, 17 Uhr.

Klein-Pöchlarn: Oktoberfest der SPÖ Klein-Pöchlarn im Festsaal ab 10.30 Uhr.

Ruprechtshofen: „Kirchenmusik und Kirchenkunst im 19. Jahrhundert in Mitteleuropa“ — 10. Internationale musikwissenschaftliche Tagung im Gemeindesaal, 10 bis 12.30 Uhr.

Ruprechtshofen: ÖKB-Heuriger im Pfarrsaal, 9 bis 14 Uhr.

St. Oswald: Musikanten-Stammtisch-Harmonikatreffen im Gasthaus Anni Wimmer ab 15 Uhr.

Texingtal: 13. Walzberglauf des Alpenvereins vom Texinger Kirchenplatz bis zur Grüntalkogelhütte. Streckenlänge: 8,15 km bei 700 Höhenmetern. Start: 11 Uhr.

MONTAG, 10. OKTOBER

Melk: Kaffee-Nachmittag des Seniorenbundes im Café vom „Bäck‘ am Eck“ der Familie Teufner ab 15 Uhr.

Neumarkt: kostenlose Sprechstunde bei Notarin Nina Ofner im Gemeindeamt, 18 bis 18.45 Uhr.

Neumarkt: Offenes Singen der Singgemeinschaft im Gasthaus Gruber, 19 Uhr.

DIENSTAG, 11. OKTOBER

Melk: Klubkaffee des Pensionistenverbandes mit Nachlese „Bulgarien“ und Reisevorschau „Frühjahrsreise 2017 Olympische Riviera — Griechenland“, im Rotkreuz-Haus ab 14 Uhr.

Weiten: Behindertenberatung am Gemeindeamt, 9 bis 11 Uhr.