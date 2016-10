DIENSTAG, 11. OKTOBER

Melk: Klubkaffee des Pensionistenverbandes mit Nachlese „Bulgarien“ und Reisevorschau „Frühjahrsreise 2017 Olympische Riviera — Griechenland“, im Rotkreuz-Haus ab 14 Uhr.

MITTWOCH, 12. OKTOBER

Melk: Kartenrunde des Seniorenbundes in Madar‘s Pub am Rathausplatz ab 15 Uhr.

Melk: „Beherzt mein Leben gestalten“ — Mentalvortrag der NÖGKK mit Monika Herbstrith-Lappe im Saal der Arbeiterkammer, 18.30 Uhr. Anmeldung erforderlich unter 050 899-1254.

Melk, Roggendorf: Modenschau im Lagerhaus Roggendorf mit „Die Romantiker“, 19.30 Uhr.

Melk: „Grüße aus Lakonien“ — Kabarett (NÖ-Premiere) mit Gunkl & Köbernick in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Bergland: „Was wird 2030 auf unseren Tellern sein?“ — Infoveranstaltung & Diskussionsrunde der Gesunden Gemeinde im Seminarhof Lachgut (Krottenthal 3), 19.30 Uhr.

Blindenmarkt: Blindenmarkter Herbsttage: „Mostviertel goes Hollywood“ in der Ybbsfeldhalle, 19.30 Uhr.

Kilb: Nachmittagstreff des Bürger-Sozial-Forums im Gasthaus Birgl, 14 Uhr.

St. Martin-Karlsbach: „Wocha teun“ — gemütlicher Abend mit Mundartgedichten von Mitgliedern der NÖ Textwerkstatt unter der Leitung von Elfriede Bruckner, Hengstberghütte, 18 Uhr.

DONNERSTAG, 13. OKTOBER

Melk: Kolomanikirtag in der Stadt ab 9 Uhr.

Melk: Stammtischrunde des Pensionistenverbandes im Café Teufner, Abt Karl-Straße 98 ab 9 Uhr.

Melk, Mank: Gemütlicher Nachmittag des Pensionistenverbandes Melk in Mank ab 14 Uhr.

Blindenmarkt: Blindenmarkter Herbsttage: „Boccaccio“ — Operette (geschlossene Veranstaltung) von Franz von Suppé in der Ybbsfeldhalle, 15 Uhr.

Nöchling: „Wie werden unsere Kinder starke Persönlichkeiten? — Erziehung = Beziehung“ — Vortrag mit Doris und Walter Heider, veranstaltet vom Kath. Bildungswerk, im Pfarrheim, 19.30 Uhr.

Loosdorf: Blutspendeaktion in der Rettungsstelle, 16 bis 19.30 Uhr.

FREITAG, 14. OKTOBER

Melk: „Hülsenfrüchte — Bo(h)n Appetit“ — Kochseminar der Seminarbäuerinnen in der Bezirksbauernkammer, 18 bis 22 Uhr.

Melk: „Brazil Sounds from the roots“ — Konzert mit Glineno Santana und Tuniko Goulart in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Blindenmarkt: Blindenmarkter Herbsttage: „Boccaccio“ — Operette von Franz von Suppé in der Ybbsfeldhalle, 19.30 Uhr.

Hofamt Priel: Eröffnung der Hofamt Prieler Festtage im Gemeindezentrum, 19.30 Uhr.

Kilb, Kirnberg: Kegelnachmittag des Bürger-Sozial-Forums in der Sporthalle Lentsch, Kirnberg, 14.30 Uhr.

Loosdorf: 2. Historischer Rundgang durch Loosdorf mit Professor Gerhard Floßmann. Treffpunkt: 17 Uhr beim Feuerwehrhaus.

Marbach: „Die Donau und das Donaudelta“ — Multimedia-Vortrag mit Gerhard Reikerstorfer, veranstaltet vom Wassersportclub Marbach, im Festsaal, 19.30 Uhr.

Marbach: „Blödsein is‘ g‘scheit“ — Kabarett der Kabarettgruppe „Firlefanz“ im Festsaal, 19.30 Uhr.

Maria Laach: „Hilfe im eigenen Land“ — Benefizveranstaltung im Kerblerhaus: 19.30 Uhr Ausstellungseröffnung mit Bildern und Skulpturen von Heinz Knapp, musikalisch umrahmt von Lehrern der Musikschule Jauerling.

Neumarkt: Tanzabend für Junggebliebene im Gasthaus Gruber, 19.30 Uhr.

Texingtal: Musical- und Schlagerabend mit „Die TexSinger“ im Gasthaus Haselsteiner, 20 Uhr.

Yspertal: „Jonny English — eine Spionagekomödie der Sonderklasse“ — Herbstkino im historischen Kinosaal des Heimatmuseums, 19.30 Uhr.

SAMSTAG, 15. OKTOBER

Melk: Kinderflohmarkt im Löwenpark, 9 bis 12 Uhr.

Melk: „Vespro della Beata Vergine“ — Marienvesper von Claudio Monteverdi in der Stiftskirche, 20 Uhr. Einführungsvortrag mit Johannes Prominczel im Dietmayrsaal des Stiftes, 19.15 Uhr.

Melk: „Austrofred Academy“ — Kabarett mit Austrofred in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Blindenmarkt: Blindenmarkter Herbsttage: „Boccaccio“ — Operette von Franz von Suppé in der Ybbsfeldhalle, 15 Uhr und 19.30 Uhr.

Blindenmarkt: Flohmarkt in der Oldtimerhalle von 7 bis 12 Uhr.

Kilb: Kilber Gesundheitstag mit Vorträgen, Workshops und „Gesundheitsstraße“im K4, 9 bis 17 Uhr.

Kirnberg: Oktoberparty der Landjugend Mank im Gasthaus Griessler, 21 Uhr.

Krummnußbaum: Konzert der Chorgemeinschaft Krummnußbaum-Matzleinsdorf, Pfarrkirche, 19 Uhr.

Leiben: Abfischfest des Fischereivereins Petri Heil Leiben beim Rohrteich, 13 bis 18 Uhr.

Maria Laach: Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.

Maria Laach: „Hilfe im eigenen Land“ — Benefizveranstaltung im Kerblerhaus: 19.30 Uhr Lesung literarischer Texte von Petra Fahrnländer, musikalisch umrahmt von Lehrern der Musikschule Jauerling.

Maria Taferl: „Frauenpower — Ein HIT-Feuerwerk“ — Premiere mit Musical- und Popliedern in der Nostalgiearena in Wimm, 19.30 Uhr.

Neumarkt: SEE YOU: Bauchrede-Show mit Bauchredner & Kabarettist Wolfgang von Siegendorf im Gemeindesaal der Volksschule, 19.30 Uhr.

Pöchlarn: Büchertausch am Kirchenplatz, 9 bis 12 Uhr.

Pöggstall: „Miteinander unterwegs“ — Besinnliche Wanderung von Pöggstall nach Neukirchen. Treffpunkt: 6.30 Uhr, St.-Anna-Bildstock beim Lagerhaus (nur bei Schönwetter).

St. Georgen/Ybbsfelde: Kinderbasar, veranstaltet vom Dorferneuerungsverein, Projektgruppe Kunterbunt, im Turnsaal der Volksschule, 9 bis 12 Uhr.

Texingtal: Musical- und Schlagerabend mit „Die TexSinger“ im Gasthaus Haselsteiner, 20 Uhr.

Weiten, Seiterndorf: „4-Sauger-Party“ im Feuerwehrhaus Seiterndorf, Disco mit „DJs from Paradise“.

Yspertal: „Setzt die Segel — Matura in Sicht“ — Maturaball der HLUW Yspertal in der Schule. Einlass: 19.30 Uhr.

SONNTAG, 16. OKTOBER

Melk: Theaterfahrt des Seniorenbundes zur Operette „Boccaccio“ nach Blindenmarkt. Abfahrt: 15.45 Uhr beim Kupferkanne-Parkplatz.

Melk: Henry-Flohmarkt in der Spielberger Straße 15, 7.30 bis 14 Uhr.

Artstetten: Musikantenstammtisch im Gasthaus Hirsch in Pöbring, 15 Uhr.

Artstetten: „Izanagi & Izanami“ — Stück von Erich Fried, präsentiert vom Kulturverein „Ergo Arte“, in den privaten Repräsentationsräumen des Schlosses, 15 Uhr und 18 Uhr.

Bergland: „Afterwork — Sing dich frei“ — Veranstaltung der Gesunden Gemeinde im Seminarhof Lachgut (Krottenthal 3) ab 18 Uhr.

Blindenmarkt: Blindenmarkter Herbsttage: „Wir pfeifen auf die Langeweile!“ — Mitmachtheater in der Ybbsfeldhalle, 14 Uhr.

Blindenmarkt: Blindenmarkter Herbsttage: „Boccaccio“ — Operette (geschlossene Veranstaltung) von Franz von Suppé in der Ybbsfeldhalle, 17 Uhr.

Leiben: „Erfolgsmodelle 2017“ — Kalenderpräsentation im Landtechnikmuseum des Schlosses ab 14 Uhr: 14 bis 15 Uhr: Autogrammstunde und Making of-Präsentation mit Models.

Mank: Benefiz-Volksmusikabend mit Franz Posch, veranstaltet vom Verein „OESG66“ (Österr. Gemeinschaft der Schnapser) im Stadtsaal, 19 Uhr. Musik: „Mostviertler Blechmusikanten“ und die „Kerschbam Musi“.

Maria Laach: „Hilfe im eigenen Land“ — Benefizveranstaltung im Kerblerhaus: 10 bis 16 Uhr Ausstellung, 16 Uhr Verlosung.

Persenbeug-Gottsdorf: Theresienkirtag in Persenbeug ab 6 Uhr mit Kirtagsheurigem der SPÖ im Rathaushof.

Pöggstall: Sponsorenlauf zugunsten des Beachvolleyballplatzes. Anmeldeschluss: 12 Uhr. Start: 14 Uhr beim Mandlgupfbad.

St. Leonhard: Theresiakirtag am Hauptplatz, 30-Jahr-Jubiläum) ganztägig. SILO-Stiegenlauf ab 9 Uhr, offene Meisterschaft im Steinheben von 11 bis 15 Uhr, Sooßer Singstars mit Modenschau ab 14 Uhr, danach Band „Nina & Carina“, ab 16 Uhr Ensemble „konrad“.

Schönbühel-Aggsbach: meditative Rosenkranzandacht im ehemaligen Servitenkloster in Schönbühel, 14 Uhr, danach Führung, Kaffee & Kuchen im Refektorium.

Weiten, Seiterndorf: Segnung des Feuerwehrhauses Seiterndorf: 9 Uhr heilige Messe, anschließend Frühschoppen mit den „Ostronger Tanzbären“.

Weiten: „ ... damit die Kirche im Dorf bleibt“ — Bunter Nachmittag & Benefizveranstaltung für die Innenrenovierung der Pfarrkirche, veranstaltet vom katholischen Bildungswerk, in der Volksschule, 15 Uhr.

Yspertal: Herbstwandertag der SPÖ-Yspertal, Start: 9 Uhr beim Feuerwehrhaus der FF Kapelleramt.

MONTAG, 17. OKTOBER

Dunkelsteinerwald, Gansbach: „LIMA — Lebensqualität im Alter“ — Start des Trainingsprogrammes für Menschen ab der Lebensmitte mit Dorothea Apolt, veranstaltet vom katholischen Bildungswerk, im Pfarrzentrum, 14.30 Uhr (danach wöchentlich am Montag). Info und Anmeldung unter: 0676/8587031101 (abends).

Mank: Baby-Treff im Rathaus, von 9.30 bis 11 Uhr.

DIENSTAG, 18. Oktober

Kilb: Volkstanzen Generation 50+ des Bürger-Sozial-Forums in der Alten Schule in Kettenreith, 15 Uhr.

Petzenkirchen: Vortrag „Erste Hilfe bei Säuglings- und Kindernotfällen“ im Gemeindeamt ab 19 Uhr.