Mit der Uraufführung von „Höre und neige das Ohr deines Herzens“ ist das „Venezuelan 7/4 Ensemble“ am Samstag, 5. November, anlässlich des 85. Geburtstages von Altabt Burkhard Ellegast im Kolomanisaal (1. Teil) und in der Stiftskirche (2. Teil) zu Gast. Auf der Orgel spielt Ines Schüttengruber. Beginn: 19 Uhr. Kartenvorverkauf an der Stiftspforte: ( 02752/555-230.

