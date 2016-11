Die katholischen Jugend lädt zu „Heiß in den Winter“ im Feuerwehrhaus Pöbring. Am 11. und 12. November beginnt die Party um 20.30 Uhr mit „Sound Controllers“. Am Sonntagstehen ab 10 Uhr die „Ostronger Tanzbären“ auf der Bühne. Im Bild: Lukas Kaltenmesser (v. v. l.) und Samuel Haller; (h. v. l.) Sabine Schally, Bettina Zainzinger, Carmen Mayer und Cornelia Schauer.

