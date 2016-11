PÖGGSTALL, NEUKIRCHEN Die Theatergruppe Neukirchen lädt zur Premiere ihrer Vorstellungen „Brautnacht am Land“ (Einakter) und „Maxl“ (Dreiakter) am Samstag, 19. November, um 19.30 Uhr in den Kindergarten Neukirchen ein. Weitere Termine: 20., 25. November, 2. und 3. Dezember, jeweils 19.30 Uhr sowie am 27. November, 14 Uhr. Kartenreservierungen: 0664/4590385. Im Bild (v. v. l.): Thomas Fichtinger, Alexandra Kummer, Florian Fichtinger, Michaela Hörndl, Daniel Brandstetter, Eva-Maria Pemmer; (h. v. l.) Andreas Moser, Leopold Mutenthaler, Stefan Moser und Matthias Kummer. Theatergruppe Neukirchen

| NOEN, Theatergruppe Neukirchen