Alle Veranstaltungen im Bezirk Melk.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Dienstag, 21. November

Melk: „Bleib aktiv“ mit dem Roten Kreuz im Bleib Aktiv Zentrum Melk, ganztägig.

Loosdorf: „Tag der Kinderrechte“ im „s*jugend Jugendzentrum Loosdorf“ ab 16 Uhr.

Petzenkirchen: „Die Kraft des positiven Denkens“ — Vortrag mit Günther Tuppinger, Gemeindeamt, 19 Uhr.

Texing: Kontaktkaffee-Tag für junge Muttis (und Papas) mit ihren Kleinkindern im Pfarrsaal, 9 Uhr.

Mittwoch, 22. November

Melk: Wochenmarkt am Rathausplatz, 8 bis 13 Uhr.

Melk: Kartenrunde des Pensionistenverbandes und des Seniorenbundes im Café Madar‘s Pub am Rathausplatz, 15 Uhr.

Melk: „Treffpunkt Tanz“ des Seniorenbundes im Pfarrsaal, 15 Uhr.

Persenbeug-Gottsdorf: Tag der offenen Tür in der Neuen Mittelschule Persenbeug, 18 bis 20 Uhr.

Persenbeug-Gottsdorf: „Arzneimittel richtig anwenden“ — Vortrag des Vereins Soziales & mobiles Persenbeug-Gottsdorf mit Volker Binder, Gasthof Böhm, 18.30 Uhr.

Petzenkirchen: „Das kleine Gespenst“ — Bauchrednerspaß für Kinder (3 bis 12 Jahre), Gemeindeamt, 16 Uhr.

St. Leonhard: „Pflegebedürftig — was nun?“ — Vortrag der Caritas im Gesundheitszentrum, 19 Uhr.

Donnerstag, 23. Nov.

Melk: Stammtischrunde des Pensionistenverbandes ab 9 Uhr im Café Teufner.

Melk: „Zukunft“ — Kabarett (Vorpremiere) von Thomas Maurer, Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Artstetten-Pöbring: „G‘sunga & g‘reimt“ im Gasthaus Hirsch in Pöbring ab 15 Uhr.

Kilb: Theaterpremiere des Theaterensembles Kilb im K4, 19.30 Uhr.

Maria Laach: „aufg‘spielt“ beim Harmonikawirt Lagler in Loitzendorf ab 19 Uhr.

FREITAG, 24. NOVEMBER

Bischofstetten: Seniorenball im Gasthof Sterkl, 14 Uhr.

Hürm: Buchpräsentation „Der Himmel über den Wolken ist blau“ von Maria Gansberger in der Mehrzweckhalle des Schulzentrums, 19 Uhr.

Kemmelbach. Multivisionsshow von Helmuth Neuwirth „Faszination und Realität – Nepal“, FF Haus, 19 Uhr.

Kilb: Theateraufführung des Theaterensembles Kilb im K4, 19.30 Uhr.

Kirnberg, Kilb: Kegelnachmittag des Bürger Sozial Forums Kilb in der Sporthalle Kirnberg, 14.30 Uhr.

Loosdorf: Workshop „Aggression“ im „s*jugend Jugendzentrum Loosdorf“, ab 14 Uhr.

Loosdorf: Adventmarkt im Vereinshaus der Volkstanzgruppe Loosdorf (beim Spielplatz), 14 bis 19 Uhr.

Neumarkt, Kemmelbach: Vortrag über Nepal mit Helmut Neuwirth im Feuerwehrhaus Kemmelbach, 19 Uhr.

Schollach, Roggendorf: Kochbuch-Präsentation „Köstlichkeiten aus Roggendorf“ im Gasthaus Falkensteiner ab 19.30 Uhr.

Ybbs: Krampusspektakel am Hauptplatz ab 19 Uhr.

Samstag, 25. November

Melk: „Melker Adventzauber“: Adventdorf am Hauptplatz, 12 bis 20 Uhr: 13 bis 15 Uhr Melker Stadtkapelle, 14 bis 17 Uhr Eselspaziergänge mit Weihnachtsgeschichten, 17 Uhr „Christmas Band“ mit Karin Ziegelwanger, Werner Raubek & Band; Adventstimmung mit Kunsthandwerksmarkt am Rathausplatz, ganztägig: 10 bis 16 Uhr Kinderbackstube im Café Madar.

Melk: „Österreichischer Jazz — auf neuen Pfaden“ — Konzert mit dem „Roland Batik Trio“, veranstaltet vom Jazzclub Melk, Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, Beginn: 20 Uhr.

Bischofstetten: „ProjectXmas“ der Landjugend in der Mehrzweckhalle, 21 Uhr.

Blindenmarkt: offener Spielenachmittag des Mostwürfler Spielevereins zum Ausprobieren verschiedenster Brettspiele, Mehrzweckraum des FF-Hauses, ab 10 Uhr.

Blindenmarkt: „Es wird scho glei pumpern“ — Kabarett mit den „Vierkantern“ feat. „OhrBRASSmuss“, veranstaltet von der VP Blindenmarkt, in der Ybbsfeldhalle, 19 Uhr.

Emmerdorf: Adventmarkt der Katholischen Frauenbewegung im Pfarrsaal, 14 bis 18.30 Uhr.

Erlauf: Adventmarkt des Pensionistenverbandes im Kulturhaus der Gemeinde, ganztägig.

Hofamt Priel: Hobbykunstausstellung im Gemeindezentrum, 10 bis 18 Uhr.

Hürm: „Hobby, Kunst und Handwerk“ — Ausstellung mit musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Hürm im Gasthof Birgl, 16 bis 19 Uhr.

Kilb: Theateraufführung des Theaterensembles Kilb im K4, 19.30 Uhr.

Klein-Pöchlarn: Weihnachtsausstellung in der Galerie von Josef Stoll (Kirchenstraße 14), 10 bis 17 Uhr.

Krummnußbaum: Christkindlpostamt des Elternvereins im Dorfstadl, von 10 bis 15 Uhr.

Leiben: Männergesundheitstag der NÖ Gebietskrankenkasse im Europaschloss, 9 bis 17 Uhr.

Leiben: Waldviertler Krampusspektakel im Meierhof des Schlosses ab 17 Uhr, anschließend Aftershowparty mit „King Luie and his Gunsliners“.

Loosdorf: „Tag der offenen Tür“ und Bücherflohmarkt

in der Bücherei Loosdorf, 9 Uhr.

Loosdorf: ASK Jugendweihnachtsturnier des ASK Ardex Loosdorf in der Losensteinhalle ab 9.30 Uhr.

Loosdorf: Ton-Dia-Film-Vortrag „Trekkingtouren bis ans Ende der Welt“ von Wolfgang Denk, Gasthof Veigl, 19 Uhr.

Loosdorf: Adventmarkt im Vereinshaus der Volkstanzgruppe Loosdorf (beim Spielplatz), 14 bis 19 Uhr.

Marbach: Kathrinikirtag im Ortszentrum, ganztägig.

Maria Laach: Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.

Neumarkt: Christkönigsmarkt der Pfarre im Pfarrzentrum ab 14 Uhr.

Pöchlarn: Konzert „Uptight“ im Rathauskeller ab 20 Uhr.

Pöggstall: Advent im Schloss Pöggstall, 9 bis 19 Uhr.

Pöggstall, Neukirchen: „Liebe vergeht… Hektar besteht“ (Dreiakter) und „Blinder Alarm“ (Einakter) — Theateraufführung der Kath. Jugend Neukirchen im Kindergarten, 19.30 Uhr.

Ruprechtshofen: vorweihnachtliche Ausstellung des Pfarrbücherei-Teams, der Bäuerinnen und des Bauernbundes in der Pfarrbücherei und im Pfarrhof ab 17 Uhr.

Ybbs, Sarling: Adventmarkt des FC Sarling in Sarling ab 15 Uhr.

Sonntag, 26. November

Melk: „Melker Advent 2017“: Adventdorf am Hauptplatz, 12 bis 19 Uhr: 14 bis 17 Uhr Eselspaziergänge mit Weihnachtsgeschichten, ab 14 Uhr Adventkranzbinden, 14 bis 16 Uhr weihnachtliche Klänge mit dem Musikverein Melk, 16 Uhr Weihnachtslieder von den „Die Melker Saitenspringern“, 17 Uhr Kindervolkstanzgruppe Melk; Adventstimmung mit Kunsthandwerksmarkt am Rathausplatz, ganztägig: 14 bis 16 Uhr weihnachtliche Klänge mit dem Musikverein Melk.

Melk: „Internationales Singen“ — Konzert mit vier Chören aus Niederösterreich, Kalifornien und Wien in der Stiftskirche, 14 Uhr.

Emmerdorf: Adventmarkt der Katholischen Frauenbewegung im Pfarrsaal, 10.15 bis 17 Uhr.

Erlauf: Adventmarkt des Pensionistenverbandes im Kulturhaus der Gemeinde, ganztägig.

Hofamt Priel: Hobbykunstausstellung im Gemeindezentrum, 9 bis 17 Uhr.

Hürm: „Hobby, Kunst und Handwerk“ — Ausstellung mit Kinderbetreuung im Gasthof Birgl, 10 bis 17 Uhr.

Kilb: Theateraufführung des Theaterensembles Kilb im K4, 17 Uhr.

Klein-Pöchlarn: Weihnachtsausstellung in der Galerie von Josef Stoll (Kirchenstraße 14), 10 bis 17 Uhr.

Loosdorf: Adventmarkt im Vereinshaus der Volkstanzgruppe Loosdorf (beim Spielplatz), 14 bis 19 Uhr.

Münichreith-Laimbach: Münichreither Adventmarkt in der Galerie im Pfarrhof, 9 bis 17 Uhr.

Persenbeug-Gottsdorf: Pfarrcafé der Pfarre Persenbeug im Pfarrsaal Persenbeug, 8 bis 17 Uhr.

Pöggstall: Advent im Schloss Pöggstall, 9 bis 19 Uhr.

Pöggstall, Neukirchen: „Liebe vergeht… Hektar besteht“ (Dreiakter) und „Blinder Alarm“ (Einakter) — Theateraufführung der Kath. Jugend Neukirchen im Kindergarten, 14 Uhr.

Pöggstall: Besinnlicher Advent des Gesangsvereins Fidelitas in der Pfarrkirche, 16 Uhr.

Ruprechtshofen: vorweihnachtliche Ausstellung des Pfarrbücherei-Teams, der Bäuerinnen und des Bauernbundes, Pfarrbücherei und Pfarrhof, 8.30 bis 17 Uhr.

Texing: Eine-Welt-Basar im Pfarrhof, vormittags.

Texing, Plankenstein: „Advent is a Leuchten“ — Konzert mit „Die TexSinger“, Kirchenchor St. Gotthard, Volksschulchor „Kinderkompott“ und Musikschule Alpenvorland, Pfarrkirche Plankenstein, 15 Uhr.

Weiten: Alternativstammtisch im Gasthaus Schilling, 14 Uhr.

MONTAG, 27. NOVEMBER

Melk: Informationsabend „Guter Rat ist nicht teuer“ für Interessierte und pflegende Angehörige im Speisesaal des Pflege- und Betreuungszentrums Melk (Dorfnerstraße 36), 18.30 Uhr.

Neumarkt, Kemmelbach: Adventeinstimmung der Lebenshilfe-Werkstätte Kemmelbach im Schloss Neudenburg, 9 bis 15 Uhr.

Pöggstall: Pfarrkaffee im Pfarrheim, 10.30 bis 16 Uhr.

Raxendorf, Braunegg: „Tage der offenen Tür“ in der Caritas-Werkstatt in Braunegg, 8 bis 16 Uhr.

Dienstag, 28. November

Melk: „Bleib aktiv“ mit dem Roten Kreuz im Bleib Aktiv Zentrum Melk, ganztägig.

Kilb: Volkstanzen der Generation 50+ in der Alten Schule Kettenreith, 15 Uhr.

Neumarkt, Kemmelbach: Adventeinstimmung der Lebenshilfe-Werkstätte Kemmelbach im Schloss Neudenburg, 9 bis 15 Uhr. Adventabend, 16 bis 20 Uhr.

Raxendorf, Braunegg: „Tage der offenen Tür“ in der Caritas-Werkstatt in Braunegg, 8 bis 16 Uhr.

Ybbs: „Island, Grönland — Wunderwelten aus Feuer und Eis“ — Reisevortrag von Sepp Puchinger im Babenbergerhof, 19.30 Uhr. Kartenreservierung im Babenbergerhof oder im Internet: www.sepp-puchinger.at.