DIENSTAG, 29. NOVEMBER

Kilb: Volkstanzen der Generation 50+ des Bürger-Sozial-Forums in der Alten Schule in Kettenreith, 15 Uhr.

Pöchlarn: Bürgerstammtisch in Waldis Bierstadl, Beginn: 19 Uhr.

MITTWOCH, 30. NOVEMBER

Melk: „Der Regenbogenfisch“ — Theater für Kinder in der Tischlerei ab 16 Uhr.

Kirnberg: Musikantenstammtisch ab 17 Uhr im Gasthaus Griessler. Neben vielen Musikern spielen auch „Die Schweinzberg Musikanten“.

Texing: Medjugorje-Friedensgebet in der Pfarrkirche um 18 Uhr mit Beichtgelegenheit, Rosenkranz + Zeugnisse, 19 Uhr heilige Messe.

DONNERSTAG, 1. DEZEMBER

Melk: Stammtischrunde im Café Teufner, Abt Karl-Straße 98 ab 9 Uhr.

Bischofstetten: Adventpfad, eine Aktion des Dorferneuerungsvereins.

Leiben: Pensionistenstammtisch im Gasthaus Hochstöger, ab 15 Uhr,

Pöchlarn: Schmankerlmarkt am Kirchenplatz von 14 bis 18 Uhr.

Ybbs: „Umgang mit (neuen) Medien“, Eltern Aktiv Werkstatt, Volksheim ab 19 Uhr. Workshop-Leitung: Veronika Berndl.

FREITAG, 2. DEZEMBER

Melk: Adventdorf am Hauptplatz

Melk: Töchter Vol. II“ — Kabarett mit den „Dornrosen“ in der Tischlerei, 20 Uhr.

Melk: Erste Anwaltliche Auskunft: Mag. Martin Kaufmann, Babenbergerstraße 8/23, 02752/51092, von 14 bis 16 Uhr.

Bischofstetten: „Krumpenmarkt“ ab 16 Uhr im Gasthaus zur Krumpe.

Erlauf: Perchtenlauf beim Gasthaus-Pizzeria Schauer: kleine Perchten, 18 Uhr, große Perchten, 19 Uhr.

Kirnberg: „Auf das Christkind warten“ mit Kasperltheater und Keksekripperl-Basteln, veranstaltet von „Der Kultur auf der Spur“, im Gasthaus Griessler ab 15 Uhr.

Mank: „Stü wird‘s“ – Ad-ventveranstaltung in der Volksschule, 17 Uhr.

Mank: Musikantenstammtisch im Stadtcafè ab 18 Uhr.

Neukirchen: Theater der Landjugend mit „Maxl – Brautnacht am Land“ ab 19.30 Uhr im Kindergarten.

Nöchling: Multivisionsshow „Faszination und Realität – Nepal“ von Helmuth Neuwirth im Gasthaus Gruber, ab 19 Uhr.

Pöchlarn: „Maikäfer flieg“ nach der Romanvorlage von Christine Nöstlinger, im Rathauskeller ab 20 Uhr, Veranstalter: Kultur.Werk.Stadt.

Ruprechtshofen: Der Nikolaus kommt ab 17 Uhr in die Allee.

Ybbs: Ybbser Adventzauber, Kirchenplatz und Passauer Kasten von 15 bis 20 Uhr.

SAMSTAG, 3. DEZEMBER

Melk: Adventdorf am Hauptplatz. Streichelzoo, der Nikolaus kommt ab 16 Uhr, Adventlieder mit den Karaoke-Girls Blerine, Dasara und Bella Halilaj am Hauptplatz (neu) ab 17 Uhr, Krampustreiben ab 19.30 Uhr. Krampuslauf der Melker Au-Teufel in der Wachauarena ab 18 Uhr. Krampuskränzchen in der Alten Post ab 21 Uhr.

Melk: Bauernmarkt von 8 bis 12 Uhr am Löwenpark-Parkplatz.

Melk: „Das ist Rock’n Roll“ — Konzert mit Christoph & Lollo in der Tischlerei, 20 Uhr.

Artstetten-Pöbring: „Advent mit Herz – schenke Hoffnung“ ab 15 Uhr im Innenhof des Landhausheurigen Landstetter in Hasling, zugunsten des St. Anna Kinderspitals.

Bischofstetten: Perchtenlauf mit den „Tonach Teixln“ am Bahnhofplatz ab 18 Uhr.

Hofamt Priel: „Adventzauber“ — Konzert mit „Die Jungen Zillertaler“ in der Veranstaltungshalle, 20 Uhr.

Klein-Pöchlarn: Punschstand des Sportvereins am Marktplatz, ab 17 Uhr.

Krummnussbaum: vorweihnachtliches Beisammensein des Elternvereins der Volksschule mit Postamt Christkindl im Dorfstadel, 10 bis 13 Uhr.

Laimbach: Punschstand am Dorfplatz ab 18 Uhr.

Leiben: Der Nikolaus kommt, Sportverein Leiben, Feuerwehrhaus Leiben, ab 15 Uhr, Nikolausbesuch, 17.30 Uhr.

Loosdorf: Weihnachtsmarkt im FF-Haus Albrechtsberg, Feuerwehrjugend Albrechtsberg-Neubach, ab 14 Uhr.

Loosdorf: Adventzauber beim Samariterbund, Rettungsstelle, ab 16 Uhr.

Mank: Gemütlicher Adventsamstag. Im Stadtpark, Verein „Lichtblick: Wir helfen Mankern“, 10 Uhr.

Maria Laach: Bauernmarkt beim Kerblerhaus von 9 bis 14 Uhr.

Neukirchen: Theater der Landjugend mit „Maxl – Brautnacht am Land“ ab 19.30 Uhr im Kindergarten.

Nöchling: Jugendvigil in der Pfarre Nöchling um 19.30 Uhr.

Pöchlarn: Weihnachtsmarkt am Kirchenplatz von 14 bis 20 Uhr. Kindertheater „Als der kleine Noah ins Weihnachtszimmer schauen wollte“ im Gemeindesaal, 15 und 16.30 Uhr.

Pöchlarn: Weihnachtsprogramm mit Marlies Thuswald und Johann Falter im Rathauskeller ab 20 Uhr, Veranstalter: Kultur.Werk.Stadt.

Pöggstall: Adventzauber im Schloss Pöggstall von 9 bis 19 Uhr; Führungen im Schloss Rogendorf.

Säusenstein: Tag der offenen Tür im „LeO – LernOrt“ (Privatschule mit Kinderhaus) Schlossstraße 14, von 10 bis 17 Uhr.

Weiten: Punschstand der Landjugend beim Hause Lechner in Mollendorf.

Ybbs: Ybbser Adventzauber, Kirchenplatz und Passauer Kasten von 15 bis 20 Uhr.

sonntag, 4. DEZEMBER

Melk: Adventdorf am Hauptplatz mit Streichelzoo. Verschiedene Ensembles der Musikschule Melk-Loosdorf, 16 bis 19 Uhr.

Melk: Internationales Ad-ventsingen in der Stiftskirche ab 14 Uhr.

Melk: Konzert „Still“ mit „Otto Lechner, Klaus Trabitsch & die Bethlehem All Stars“ im Kolomanisaal des Stiftes, 19.30 Uhr.

Aggsbach-Dorf: Adventkonzert in der Kartausenkirche ab 17 Uhr.

Blindenmarkt : Pfarr-Naschmarkt von 8 bis 12 Uhr.

Kirnberg: „Wiegenkinder“ — Fotoausstellung von Leo Fellner im Gasthof Lentsch, 10 bis 18 Uhr.

Klein-Pöchlarn: Punschstand des Sportvereins am Marktplatz ab 16 Uhr.

Krummnußbaum: Musikantenstammtisch im Gasthaus Nusserl ab 15 Uhr.

Krummnußbaum: Kabarett „Jessas“ in der Schiffführerschule Hell, 17.30 Uhr.

Laimbach: Nikolausfeier und Adventsingen am Dorfplatz, 16 Uhr.

Münichreith-Laimbach: Punschstand am Dorfplatz Laimbach von 9 bis 12 Uhr und ab 15 Uhr.

Leiben: Nikolausandacht in der Kirche Leiben, 16 Uhr.

Loosdorf: Adventkonzert in der Pfarrkirche mit dem Chor „MännerXang“ ab 17 Uhr.

Neumarkt: Nikolokirtag ganztags.

Pöchlarn: Weihnachtsmarkt am Kirchenplatz von 10 bis 18 Uhr. Kindermusical „Mäuschen Max“ Gemeindesaal, 13.30 und 15.30 Uhr. Der Nikolaus kommt um 17 Uhr am Kirchenplatz. Weihnachtskonzert „Pöchlarn klingt“ in der Pfarrkirche, 20 Uhr.

Pöchlarn: Weihnachtskonzert „Pöchlarn klingt“ in der Pfarrkirche ab 20 Uhr.

Pöggstall: Pöggstaller Ad-ventzauber im Schloss Rogendorf von 9 bis 19 Uhr.

Pöggstall: „Besinnlicher Advent“, Konzert, veranstaltet vom Gesangsverein „Fidelitas“, Pfarrkirche, 16 Uhr.

Texing: Advent am Himmelschlüsselhof ab 11 Uhr, um 14 Uhr weihnachtliche Lesung, um 16 Uhr Ensemble „Agua Voigas“.

Weiten: Adventgeschichte mit dem Nikolaus im Gemeindeamt ab 10 Uhr.

Ybbs: Ybbser Adventzauber, Kirchenplatz und Passauer Kasten von 15 bis 18 Uhr.

MONTAG, 5. DEZEMBER

Blindenmarkt: Nikolausfeier am Marktplatz ab 19 Uhr, Veranstalter: Rotes Kreuz.

Klein-Pöchlarn: Punschstand des Sportvereins am Marktplatz, ab 18 Uhr.

Neumarkt: Nikolofeier am Marktplatz vom Sportverein ab 19 Uhr.

Texingtal: Nikolaus- und Krampusgehen der Landjugend ab 16 Uhr.

DIENSTAG, 6. DEZEMBER

Emmersdorf: Nikolausmarkt am Marktplatz, vom Tourismusverein, 10 Uhr.

Klein-Pöchlarn. Nikolofeier in der Kirche und auf dem Marktplatz ab 16.30 Uhr.

Schönbühel: Der Nikolaus sitzt beim Haus der Lichter von 16 bis 20 Uhr. Der Erlös dient dem St. Anna Kinderspital.

Sooß: „Flüchtlinge – Mythen und Wahrheit“ Referent Günter Stummer, Fachschule Sooß, ab 18 Uhr.

St. Leonhard: Der Nikolaus kommt ab 16 Uhr ins Volkshaus.