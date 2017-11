Alle Veranstaltungen im Bezirk Melk.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Dienstag, 28. Dezember

Melk: „Bleib aktiv“ mit dem Roten Kreuz im Bleib Aktiv Zentrum Melk, ganztägig.

Kilb: Volkstanzen der Generation 50+ in der Alten Schule Kettenreith, 15 Uhr.

Neumarkt, Kemmelbach: Adventeinstimmung der Lebenshilfe-Werkstätte Kemmelbach im Schloss Neudenburg, 9 bis 15 Uhr. Adventabend, 16 bis 20 Uhr.

Raxendorf, Braunegg: „Tage der offenen Tür“ in der Caritas-Werkstatt in Braunegg, 8 bis 16 Uhr.

Ybbs: „Island, Grönland — Wunderwelten aus Feuer und Eis“ — Reisevortrag von Sepp Puchinger im Babenbergerhof, 19.30 Uhr. Kartenreservierung im Internet: www.sepp-puchinger.at.

Mittwoch, 29. Dezember

Melk: Wochenmarkt am Rathausplatz, 8 bis 13 Uhr.

Melk: Kegeln des Seniorenbundes im Sportzentrum, 15 Uhr.

Melk: „Palästina — 50 Jahre leben unter Besatzung“ — Vortrag mit Christine Hödl, Ana Camba und Salah Abdel-Shafi im Dietmayrsaal des Stiftes, 19 Uhr.

Melk: Goldhaubenstammtisch im Café Madar, 19 Uhr.

Dunkelsteinerwald, Gansbach: Abendgespräch mit Betrachtung biblischer Personen, Pfarrzentrum, 19 Uhr.

Kilb: Nachmittagstreff der Generation 50+ in der Alten Schule Kettenreith, 14 Uhr.

Kirnberg: Musikantenstammtisach im Gasthaus Griessler, ab 17 Uhr.

Raxendorf, Braunegg: „Tage der offenen Tür“ in der Caritas-Werkstatt in Braunegg, 8 bis 16 Uhr.

Donnerstag, 30. Dez.

Melk: Stammtischrunde des Pensionistenverbandes im Café Teufner, ab 9 Uhr.

Melk: „Sternstunden — Frei sein zu gehen — Unterwegs zu den Zauberorten der Erde“ — Präsentation von Weltenwanderer Gregor Sieböcks Sternstunden von 15.000 Kilometern zu Fuß unterwegs und Vorstellung vom Bürgerbeteiligungsmodell „gugler*s Sinstiftung“ in gugler*s Sinnreich (Auf der Schön 2), 18 Uhr. Anmeldung per E-Mail: marketing@ gugler.at.

Melk: „Am Ende des Tages“ — Kabarett mit Christoph Spörk in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Ybbs: „Arbeit on Tour“ — Info-Tour-Bus zur persönlichen Weiterbildung sowie Förderungen am Hauptplatz, 15 bis 19 Uhr.

Freitag, 1. Dezember

Melk: erste anwaltliche Auskunft bei Rechtsanwalt Martin Kaufmann (Babenbergerstraße 8/23), 14 bis 16 Uhr. Anmeldung: 02752/51092.

Melk: „Melker Adventzauber“: Adventdorf am Hauptplatz, 12 bis 20 Uhr: 17 Uhr Beleuchtung des Riesenadventkalenders in der Alten Post, 18 Uhr offizielle Eröffnung mit dem Vokalensemble der Musikschule; Advent-stimmung mit Kunsthandwerksmarkt am Rathausplatz, ganztägig.

Melk: „Von Himml obar fallt a Stern“ — Adventsingen des Melker Singvereins im Stadtsaal, 19.30 Uhr.

Melk: „# Werther“ — Theater mit Josef Ellers in der Tischlerei Melk, 20 Uhr.

Bischofstetten: Adventmarkt im Pfarrhof, 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.

Bischofstetten: „Krumpenmarkt“ im Gasthaus zur Krumpe, ab 16 Uhr.

Blindenmarkt: Adventstand des Kindergartens I beim Parkplatz der Fleischerei Weiss, 8 bis 12 Uhr und 15 bis 20 Uhr.

Blindenmarkt: Adventfenstereröffnung bei Familie Honisch mit musikalischer Umrahmung, ab 17 Uhr.

Dunkelsteinerwald: Adventeinstimmung des Dorfvereins Gansbach & Umgebung in der Pfarrkirche Gansbach, 19 Uhr.

Dunkelsteinerwald, Gerolding: humoristisch-besinnliche Lesung mit Musik, veranstaltet vom Dorfverein Gerolding, in der Pfarrkirche Gerolding, 19 Uhr.

Erlauf: Erlaufer Perchtenlauf der „Erlaufer Eichbergteufel“ am Marktplatz: ab 18 Uhr Perchtenlauf der kleinen Perchten, ab 19 Uhr Perchtenlauf der großen Perchten.

Loosdorf: Eröffnung von „Advent im Rathaushof“, 16 bis 22 Uhr, Kinderperchten, ab 18.30 Uhr.

Loosdorf: Kinderperchtenlauf am EKZ-Platz, 17.30 Uhr.

Mank: Musikantenstammtisch im Stadtcafé, 19 Uhr.

Maria Laach: Christkindlmarkt im Dorfwirtshaus Lagler in Loitzendorf, ab 15 Uhr.

Maria Taferl: „Adventdorf am Taferlberg“ am Basilikaplatz und im Pfarrhofkeller, 14 bis 20 Uhr: 19 Uhr „Dinner Lesung“ — historische Krimilesung im Gasthaus zum Goldenen Löwen.

Münichreith-Laimbach: Tag der offenen Tür in der Polytechnischen Schule Laimbach, 13.30 bis 17 Uhr.

Neumarkt, Kemmelbach: Adventeinstimmung der Lebenshilfe-Werkstätte Kemmelbach im Schloss Neudenburg, 9 bis 12 Uhr.

Pöchlarn: Adventlieder für die Familie, Hoftreff, 17 Uhr.

Pöchlarn: „Florence Foster Jenkins“ — EU XXl-Film der Kultur.Werk.Stadt. im Rathauskeller, 20 Uhr.

Ruprechtshofen: „Das verschwundene Weihnachtsglöckchen“ – Mitmachtheater von und mit Irmgard Bauhofer im Gemeindesaal, 16 Uhr. Kartenverkauf in der Tabak-Trafik Hubmann, 02756/8022.

Texing: Weihnachtsbuchausstellung in der Bücherei BiblioTexing im Pfarrhof mit Laternenumzug und Vorlesen für Kinder, 15 bis 18 Uhr.

Ybbs: Weihnachtsmarkt im Festsaal des Therapiezentrums, 9 bis 18 Uhr.

Ybbs: „Ybbser Adventzauber“ mit Kunsthandwerk im Passauer Kasten & Schmankerl am Kirchenplatz, 15 bis 20 Uhr: Tag der offenen Tür in der Bücherei, Christkindl-Postamt und Kutschenfahrten, Bläserensemble des Musikverbandes Donauklang (17 Uhr), Weihnachtsschlager mit Daniela Ulrich (17.30 Uhr).

Ybbs: adventliche Ausstellung des Kulturvereins OKAY im Kulturzentrum KIZ (Herrengasse 15), ab 16 Uhr.

Samstag, 2. Dezember

Melk: „Melker Adventzauber“: Adventdorf am Hauptplatz, 12 bis 20 Uhr: 16 Uhr musikalische Unterhaltung mit Gerald Huber-Weiderbauer & Christoph Richter, 19 Uhr „European Brass Ensemble“ mit Christian Am-stätter; Adventstimmung mit Kunsthandwerksmarkt am Rathausplatz, ganztägig: 15 bis 17 Uhr Bläserensemble der Musikschule Melk.

Melk: Krampuslauf der „Melker Auteufel’n“ im Pionierhafen, ab 18 Uhr, Krampusdisco in der Wasserhalle, ab 20 Uhr.

Melk: „Gags & Stories + Songs von Boris“ — Konzert mit Boris Bukowski im Rahmen des Kulturprogramms „Wachau in Echtzeit“ in der Tischlerei Melk, 20 Uhr.

Artstetten-Pöbring: Punschstand unter dem Motto „Advent mit Herz, schenke Hoffnung!“ (Unterstützung der Stiftung „Kindertraum“) beim Landhaus-Heurigen Landstetter-Höfer in Artstetten, ab 15 Uhr.

Bischofstetten: Adventmarkt im Pfarrhof, 8 bis 12 Uhr.

Blindenmarkt: Adventstand des Kindergartens I beim Parkplatz der Fleischerei Weiss, 8 bis 12 Uhr.

Blindenmarkt: Adventfenstereröffnung bei Firma Kriga, ab 17 Uhr.

Erlauf: Adventblasen des Jugendblasorchesters am Kirchenplatz, 19.45 Uhr.

Golling: Eröffnung der Punsch- und Getränkehütten am Rathausplatz, ab 16 Uhr, Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung, 18 Uhr, Perchtenlauf-Show, 18.30 Uhr.

Hofamt Priel: Simandlball der Landjugend Hofamt Priel-Persenbeug im Gemeindezentrum, ab 21 Uhr.

Hürm, Sooß: „Advent im Schloss Sooß“ mit Advent- und Bauernmarkt und Schulinformation, 9 bis 17 Uhr: 10.30, 13.30 und 15.30 Uhr Weihnachtsspiel „Der Weihnachtspunsch“.

Kilb: „Kilber Advent“, 16 bis 21 Uhr: 16 Uhr Eröffnung des Adventmarktes im K4 und am Kirchenplatz, Bäuerinnencafé und Adventeinstimmung für Kinder im K4, ab 16 Uhr Ponyreiten, 19 Uhr Adventfeier im K4.

Kirnberg: Adventmarkt mit Pfarrkaffee im Pfarrhof und Adventdorf im Stadl, 14 Uhr.

Klein-Pöcharn: Weihnachtsausstellung in der Galerie von Josef Stoll, 10 bis 17 Uhr.

Klein-Pöchlarn: „Stiller Advent“ im Festsaal, ab 16 Uhr: 20 Uhr Lesungen mit Musik.

Krummnußbaum: Einstimmung in den Advent mit dem Musikverein im Dorfstadl, 15 Uhr.

Loosdorf: Punschstand des ASK am EKZ-Platz, ab 11 Uhr.

Loosdorf: 40. Adventmarkt der Pfarre im BuK der Pfarre, 13 bis 19.30 Uhr: 15 Uhr Adventkonzert der Musikschule Region Schallaburg in der Pfarrkirche.

Loosdorf: „Advent im Rathaushof“, 16 bis 22 Uhr: 16 Uhr Lesung von Petra und Analena Metejschek aus „Kater Stanislaus – Nur ein Katzensprung bis Weihnachten“ im alten Eiskeller, 16 Uhr Schnitzvorführung mit der Motorsäge, 16 bis 18 Uhr Christkindlpostamt.

Mank: Adventmarkt im Kreuzgang bei der Pfarrkirche, 9 bis 19 Uhr.

Mank: Weihnachtsbasteln in der Kindergruppe Schmetterling, 9 bis 13 Uhr.

Mank: „Wasenhofer Advent“ im Reitstall Wasenhof (Hagberg 4), ab 14.30 Uhr.

Mank: „Freut euch, denn der Herr ist nahe!“ — Adventkonzert, Pfarrkirche, 16 Uhr.

Mank: „Welcome Aboard“ — Fotovortrag des Kinoklubs über eine 45.000 Kilometer lange Zugreise durch die USA im Acht Millimeter Kino, 20 Uhr.

Marbach: Advent-Einstimmung mit der Musikschule in der Pfarrkirche, 17.30 Uhr, Beleuchtung des Weihnachtsbaumes am Pranger mit Musik, ca. 18.50 Uhr.

Maria Laach: Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.

Maria Laach: Christkindlmarkt im Dorfwirtshaus Lagler in Loitzendorf, ab 10 Uhr.

Maria Taferl: „Adventdorf am Taferlberg“ am Basilikaplatz und im Pfarrhofkeller, 14 bis 20 Uhr: 15.30 Uhr Weihnachtsgeschichten aus der Weltliteratur, vorgetragen von Schauspielerin Petra Fahrländer, in der Schatzkammer, 17 Uhr Adventkonzert der „M&M-Kids“, 19 Uhr Beleuchtung des Christbaumes mit den „M&M-Kids“.

Münichreith-Laimbach: „Münichreither Adventstimmung“ in der Pfarrkirche: 16.30 Uhr Adventkonzert, 17 Uhr Adventmarkt (Dorfplatz).

Persenbeug-Gottsdorf: „Gottsdorfer Advent“ des Dorferneuerungsvereins in der Alten Schule Gottsdorf und Weihnachtsbasar der Kath. Frauenbewegung im Pfarrheim, ab 13 Uhr.

Persenbeug-Gottsdorf: „Dornröschen“ — Kindermärchen der Kinder- und Jugendtheatergruppe der Pfarre Gottsdorf im Pfarrstadl Gottsdorf, 15.30 Uhr.

Petzenkirchen: Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung nach der Adventkranzweihe um 16.30 Uhr.

Pöchlarn: Weihnachtsmarkt am Kirchenplatz, 14 bis 20 Uhr: 14 Uhr Eröffnung durch die Volksschule, 17 Uhr weihnachtliche Klänge von Nina Zissler, 18.30 Uhr Feuershow mit „Daidalos“; Christkindlpostamt und Christkindlwerkstatt, 14 bis 18 Uhr.

Pöchlarn: Adventmarkt der Pfarre im Pfarrzentrum, ab 15 Uhr.

Pöggstall: Pöggstaller Naschmarkt am Hauptplatz, 9 bis 17 Uhr.

Pöggstall: Adventfeier des Markterneuerungsvereins Würnsdorf in Würnsdorf, ab 19 Uhr.

Pöggstall, Neukirchen: „Liebe vergeht… Hektar besteht“ (Dreiakter) und „Blinder Alarm“ (Einakter) — Theateraufführung der Kath. Jugend Neukirchen im Kindergarten, 19.30 Uhr.

Raxendorf: „Zeininger Advent“ am Dorfplatz Zaining, ab 17 Uhr.

St. Leonhard: Adventdorf & bäuerlicher Advent im Schlosspark und Volkshaus, ganztägig.

St. Leonhard: „Chormusik zur Adventzeit“ der Singgemeinschaft Ruprechtshofen – St. Leonhard in der Pfarrkirche, 19 Uhr.

St. Oswald: Adventmarkt mit Weihnachtskrippen von Alois Schauer sen. im Pfarrhof, 14 bis 19 Uhr: 16.30 Uhr Perchtenlauf.

Schallaburg: Spielefest auf der Schallaburg, 9 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Texing: Weihnachtsbuchausstellung in der Bücherei BiblioTexing im Pfarrhof, 14 bis 20 Uhr.

Texing: Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung, ab 16 Uhr und Perchtenlauf im Ortszentrum, 18.58 Uhr.

Weiten: Punschstand beim Feuerwehrhaus, ab 17 Uhr.

Ybbs: Weihnachtsmarkt im Festsaal des Therapiezentrums, 9 bis 16 Uhr.

Ybbs: „Ybbser Adventzauber“ mit Kunsthandwerk im Passauer Kasten & Schmankerl am Kirchenplatz, 15 bis 20 Uhr: Tag der offenen Tür in der Bücherei, Christkindl-Postamt und Kutschenfahrten, 15.30 Uhr Posaunenquartett „weWaldi“, 16 Uhr weihnachtliches Kasperltheater der Kinderfreunde im Rathausgwölb.

Ybbs: adventliche Ausstellung des Kulturvereins OKAY im Kulturzentrum KIZ (Herrengasse 15), ab 16 Uhr.

Sonntag, 3. Dezember

Melk: „Melker Adventzauber“: Adventdorf am Hauptplatz, 12 bis 19 Uhr: 14 bis 18 Uhr Kutschenfahrten durch die Altstadt, 15 Uhr Jazzdance „Dancing through the Snow“, 16 Uhr Nikolaus-Besuch. Adventstimmung mit Kunsthandwerksmarkt am Rathausplatz, ganztägig.

Melk: „Panflöte trifft Trompete“ — Benefizkonzert für „Auro Danubia“ mit dem Panflötenensemble „Pentatonica“ und dem „Venezuelan 7/4 Ensemble“ im Kolomanisaal des Stiftes, 17 Uhr.

Artstetten-Pöbring: „Adventzauber“ des Dorferneuerungsvereins Artstetten: ab 10 Uhr Christbaumverkauf mit Mini-Bauernmarkt beim Bauhof, 14 Uhr Beginn des Adventzaubers am Prangerplatz, 15 Uhr Konzert des Pilsener Kinderchors (Tschechien) in der Pfarrkirche.

Bischofstetten: Adventmarkt mit Pfarrcafé im Pfarrhof, ab 9.45 Uhr.

Erlauf: Keksverkauf der Kath. Frauenbewegung im Pfarrheim, 9 Uhr.

Golling: Nikolausfeier der Kinderfreunde beim Parkpavillon: ab 14 Uhr Adventmarkt, 17 Uhr Nikolaus-Besuch.

Hofamt Priel: „Dornröschen“ — Kindermärchen der Kinder- und Jugendtheatergruppe der Pfarre Gottsdorf im Gemeindezentrum, 15 Uhr.

Hofamt Priel: Nikolausbesuch der ÖVP im Gemeindezentrum, 16.30 Uhr.

Kilb: „Kilber Advent“, 9 bis 18 Uhr: Adventmarkt im K4 und am Kirchenplatz, Bäuerinnencafé, Adventbasteln und Adventmusik im K4, ab 14 Uhr Ponyreiten, 16 Uhr Adventliches Singen und Musizieren mit den Alphornbläsern, einem Bläserensemble, der Chorgemeinschaft und der Familienmusik Aigelsreiter in der Pfarrkirche.

Kirnberg: Kirnberger Adventmarkt mit Pfarrkaffee im Pfarrhof, ab 9 Uhr, Adventdorf im Stadl, ab 13 Uhr; Adventkonzert in der Pfarrkirche, 14 Uhr.

Klein-Pöcharn: Weihnachtsausstellung in der Galerie von Josef Stoll (Kirchenstraße 14), 10 bis 17 Uhr.

Klein-Pöchlarn: „Stiller Advent“ im Festsaal, ab 14 Uhr mit Musik und Bastelmarkt.

Krummnußbaum: Musikanten-Stammtisch im Gasthaus Nusserl, ab 15 Uhr.

Krummnußbaum: Nikolausfeier des Tourismusvereins Marbach beim Kriegerdenkmal, 18.30 Uhr.

Leiben: Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung mit dem Musikverein Lehen, Haus der Musik, 19 Uhr.

Loosdorf: 40. Adventmarkt der Pfarre im BuK der Pfarre, 8 bis 18 Uhr: 15.30 Uhr Chorkonzert mit „Choriosum“, „Taktschleicher“, „Männer Xang“ und dem Kirchenchor in der Pfarrkirche.

Mank: „s’ist Advent“ – Konzert des Gesang- und Musikvereins mit den „Mostviertler BlechMusikanten“ und der „Schrambacher Geigenmusik“ im Stadtsaal, 15 Uhr.

Marbach: traditionelle Nikolausfeier des Tourismusvereins. Treffpunkt: 16.30 Uhr Dorfhaus Auratsberg, 17.15 Uhr Pizzeria Granz, 17.45 Uhr Prangerplatz Marbach.

Marbach: „Knecht Ruprecht‘s Töchter Vol. II“ — Musik-Kabarett der „Dornrosen“, veranstaltet von „Wir für Marbach“, im Festsaal, 20 Uhr.

Maria Laach: Christkindlmarkt im Dorfwirtshaus Lagler in Loitzendorf, ab 10 Uhr: 16 Uhr Nikolaus-Besuch.

Maria Langegg: Adventkonzert mit dem Wiener Streicherensemble, Organist Werner Auer und Sopranistin Elisabeth Sturm in der Wallfahrtskirche, 14.30 Uhr, anschließend Adventstand der Frauenrunde der Pfarre.

Maria Taferl: „Adventdorf am Taferlberg“ am Basilikaplatz und im Pfarrhofkeller, 9 bis 20 Uhr: 14 Uhr Weihnachtsgeschichten, vorgetragen von Schauspielerin Petra Fahrnländer, in der Schatzkammer, 15 Uhr Konzert „Advent is a Leuchtn“ mit „Octo Voce“, „Schwesterherz“ und der Stubenmusik „Vielsaitig“.

Münichreith-Laimbach: 25. Münichreither Adventmarkt in der Galerie im Pfarrhof, 9 bis 17 Uhr; Laimbacher Adventmarkt im Pfarrheim Laimbach, 9 bis 12 Uhr.

Neumarkt: „Weihnachten rund um die Welt“ – Adventkonzert der Trachtenmusikkapelle Neumarkt in der Pfarrkirche, 16 Uhr.

Neumarkt: Nikolofeier des SV Neumarkt am Marktplatz, 19 Uhr.

Persenbeug-Gottsdorf: „Gottsdorfer Advent“ des Dorferneuerungsvereins in der Alten Schule Gottsdorf und Weihnachtsbasar der Kath. Frauenbewegung im Pfarrheim, ab 10 Uhr: 15 Uhr Camilla‘s Kasperltheater „Aufregung um das Nikolaus-Sackerl“ in der Alten Schule Gottsdorf, Nikolaus-Besuch, 17 Uhr feierliche Entzündung der 1. Kerze am Adventkranz mit Musik am Rathausplatz.

Pöchlarn: Adventmarkt der Pfarre im Pfarrzentrum, ab 9 Uhr.

Pöchlarn: Weihnachtsmarkt am Kirchenplatz, 10 bis 18 Uhr: 13.30 und 15.30 Uhr Kindermusical „Ein klingender Adventkalender mit Mäuschen Max“, 17 Uhr Nikolausbesuch; Christkindlpostamt und Christkindlwerkstatt, 12 bis 17 Uhr.

Pöggstall, Neukirchen: „Liebe vergeht… Hektar besteht“ (Dreiakter) und „Blinder Alarm“ (Einakter) — Theateraufführung der Kath. Jugend Neukirchen im Kindergarten, 19.30 Uhr.

Raxendorf: „Heiligenbluter Advent“: ab 9 Uhr Adventmarkt und Kunsthandwerk am Kirchenplatz, 10 Uhr hl. Messe in der Wallfahrtskirche, 14 Uhr Konzert mit „ars musica“ und dem Musikschulverband Jauerling in der Wallfahrtskirche.

St. Leonhard: Adventdorf & bäuerlicher Advent im Schlosspark und Volkshaus, ganztägig.

St. Oswald: Adventmarkt mit Musik, Kunsthandwerk und Weihnachtskrippen von Alois Schauer sen. im Pfarrhof, 9 bis 16 Uhr.

Schallaburg: Spielefest auf der Schallaburg, 9 bis 18 Uhr.

Texing: Weihnachtsbuchausstellung in der Bücherei BiblioTexing im Pfarrhof, 9 bis 17 Uhr.

Texing: „Advent im Himmelschlüsselhof“, ab 11 Uhr.

Weiten: Adventgeschichte und Nikolaus-Besuch im Gemeindeamt, 9.45 Uhr.

Weiten: „Weitentaler Advent“ des Musikvereins Weiten in der Pfarrkirche, 16 Uhr.

Ybbs: „Ybbser Adventzauber“ mit Kunsthandwerk im Passauer Kasten & Schmankerl am Kirchenplatz, 15 bis 18 Uhr: 16 Uhr „Macabu“ – Adventsgeschichten und Panflötenmusik, 17 Uhr Nikolaus-Besuch am Kirchenplatz.

Ybbs: adventliche Ausstellung des Kulturvereins OKAY im Kulturzentrum KIZ (Herrengasse 15), ab 16 Uhr.

Zelking-Matzleinsdorf: Adventmarkt im Pfarrhof, 15 Uhr.

Montag, 4. Dezember

Melk: Kaffee-Nachmittag des Seniorenbundes im Café vom Bäck‘ am Eck‘ (Familie Teufner), ab 15 Uhr.

Dienstag, 5. Dezember

Blindenmarkt: Nikolausfeier des Roten Kreuzes Blindenmarkt am Marktplatz, 19 Uhr.

Kirnberg: Krampus-Standl der JVP Kirnberg im Ortszentrum, ab 16 Uhr.