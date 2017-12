Alle Veranstaltungen im Bezirk Melk.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events im NÖN-Ticketshop sichern!

Dienstag, 5. Dezember

Melk: „Bleib aktiv“ mit dem Roten Kreuz im „Bleib Aktiv Zentrum“ Melk, ganztägig.

Blindenmarkt: Nikolausfeier des Roten Kreuzes Blindenmarkt am Marktplatz, 19 Uhr.

Dunkelsteinerwald, Gerolding: Nikolausfeier der Pfarre in der Pfarrkirche Gerolding, 16 Uhr.

Kirnberg: Krampus-Standl der JVP Kirnberg im Ortszentrum, ab 16 Uhr.

Schollach: Schollacher Babytreff im Gemeindeamt, 9 bis 11 Uhr.

Mittwoch, 6. Dezember

Melk: Wochenmarkt am Rathausplatz, 8 bis 13 Uhr.

Melk: Kartenrunde des Pensionistenverbandes und des Seniorenbundes im Café Madar‘s Pub am Rathausplatz, 15 Uhr.

Melk: „Treffpunkt Tanz“ des Seniorenbundes im Pfarrsaal, 15 Uhr.

Dunkelsteinerwald, Gansbach: Nikolausfeier der Pfarre in der Pfarrkirche Gansbach, 17 Uhr.

Dunkelsteinerwald, Mauer: Nikolausfeier der Pfarre in der Pfarrkirche Mauer, 17 Uhr.

Emmerdorf: Nikolausmarkt des Tourismusvereins am Marktplatz bei der Magdalenen-Kapelle, ab 10 Uhr.

Erlauf: Erste anwaltliche Auskunft bei Rechtsanwältin Elisabeth Freilinger-Gössler (Molkereistraße 1), 17 bis 19 Uhr. Anmeldung unter 02746/30377.

Kilb: „Treff Aktiv“ des Bürger Sozial Forums im Betreuten Wohnen, 14 Uhr.

Klein-Pöchlarn: Nikolausfeier des Dorferneuerungsvereins in der Pfarrkirche mit Gabenverteilung am Marktplatz, ab 16.30 Uhr.

Leiben: „Der Nikolaus kommt“, veranstaltet vom Sportverein, im Feuerwehrhaus Leiben, ab 15.30 Uhr, Nikolaus-Besuch, 17.30 Uhr.

St. Leonhard: Babytreff im Gesundheitszentrum, 9.30 bis 11.30 Uhr.

Schönbühel-Aggsbach: Nikolausfeier beim Haus der Lichter in Schönbühel, 16 bis 20 Uhr.

Donnerstag, 7. Dezember

Melk: „Melker Adventzauber“: Adventdorf am Hauptplatz, 12 bis 20 Uhr: 14 bis 17 Uhr Eselspaziergänge mit Weihnachtsgeschichten, 14 bis 16 Uhr „Sternstunden Märchenzauber“ mit Dena Seidl, 18 Uhr Erika Foramitti & Band I Weihnachtslieder und Mehr; Adventstimmung mit Kunsthandwerksmarkt am Rathausplatz, ganztägig.

Melk: Konzert im Advent mit der Stadtkapelle Melk im Kolomanisaal des Stiftes, 18 Uhr.

Melk: „Das war 2017! ... Ein Jahr im Rückspiegel“ — Kabarett mit Gerald Fleischhacker, Guido Tartarotti, Verena Scheitz, Dieter Chmelar und Christof Spörk in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Melk: Stammtischrunde des Pensionistenverbandes im Café Teufner, 9 Uhr.

Kilb: Weihnachtswerkstatt des Vereins „Mit Freunden gemeinsam im Feuerwehrhaus“, 15 bis 17 Uhr, 16 Uhr Weihnachtsgeschichte in der Bibliothek Kilb, 18 Uhr Nikolaus-Besuch am Feuerwehr-Parkplatz.

Loosdorf: Punschstand des ASK am EKZ-Platz, ab 17 Uhr.

Pöchlarn: Krampuslauf zum 10-jährigen Jubiläum vom „Nibelungenpass Pöchlarn“ in der Begegnungszone Kirchenplatz, 19 Uhr.

Pöggstall, Neukirchen: „Liebe vergeht … Hektar besteht“ (Dreiakter) und „Blinder Alarm“ (Einakter) — Theateraufführung der Kath. Jugend Neukirchen im Kindergarten, 19.30 Uhr.

Weiten, Seiterndorf: Punschstand und Perchtenlauf der FF Seiterndorf mit den Moria Teifln aus Diesendorf, ab 18 Uhr, Livemusik mit der Gruppe „Jedazeit“.

Ybbs: Reise.Advent.Abend. — Reisepräsentation in der zum Advent-Dorf umgestalteten Bushalle der Firma Mitterbauer. Kostenloser Shuttle-Dienst: 15.30 Uhr Loosdorf (OMV-Tankstelle) und 15.35 Uhr Melk (Park&Drive-Anlage Stadion). Anmeldung für Shuttle-Service bei Firma Mitterbauer, 07412/52362 oder bei Firma Pfleger, 02742/8811100.

Freitag, 8. Dezember

Melk: „Melker Adventzauber“: Adventdorf am Hauptplatz, 12 bis 20 Uhr: 14 bis 17 Uhr Eselspaziergänge mit Weihnachtsgeschichten, 14 bis 16 Uhr „Sternstunden Märchenzauber“ mit Dena Seidl, 18 Uhr Erika Foramitti & Band I Weihnachtslieder und Mehr; Adventstimmung mit Kunsthandwerksmarkt am Rathausplatz, ganztägig.

Melk: „Konzert im Advent“ der Stadtkapelle Melk im Kolomanisaal des Stiftes, 18 Uhr (Saaleinlass ab 17 Uhr).

Melk: „Reporter ohne Grenzen“ — Kabarett mit Peter Klien in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Bischofstetten: „Auf Weihnacht zua“ – Konzert in der Pfarrkirche, 16 Uhr, anschließend Agape am Kirchenplatz.

Emmersdorf: Flohmarkt zugunsten der Trachtenkapelle Emmersdorf und der ASO Mank, 9 bis 15 Uhr bei Winter’s , Emmersdorf-West, Sonnenweg 11.

Leiben, Lehen: Blutspendeaktion im Gasthaus Gruber, 9 bis 12 Uhr.

Loosdorf: Punschstand des ASK am EKZ-Platz, ab 11 Uhr.

Mank: gemütliche Adventtage des Vereins Lichtblick im Stadtpark, ab 10 Uhr.

Marbach: Weihnachtsmarkt „Kunst, Handwerk & Genuss“ mit Besuch der Perchtengruppe „Nibelungen Pass“ im Ortskern, ab 10 Uhr.

Maria Laach: „Alpenweihnacht“ mit den „Party Krainern“ und Stargast David Blabensteiner beim Harmonikawirt Lagler in Loitzendorf, 15 Uhr. Reservierung unter 02712/8221.

Neumarkt: Preisschnapsen des SV Neumarkt im Gasthaus Gruber, 19 Uhr.

Petzenkirchen: Kasperltheater im Haubiversum, 15.30 Uhr. Reservierung erforderlich: 07416/503499.

Pöchlarn: „a wunderbåre Zeit“ — Adventkonzert des Männerchores „Herrn-Hörn“ mit dem Pöchlarner Viergesang und dem „G’mischten Satz“ in der Pfarrkirche, 19 Uhr.

Säusenstein: Säusensteiner Adventmarkt am Platz vor dem Musikhaus, ab 15 Uhr.

Säusenstein: Adventkonzert mit dem Weinsbergchor Bärnkopf, Musikverein Säusenstein, Saxofonquintett Golling und Donautaler Musikanten in der Pfarrkirche Säusenstein, 17 Uhr.

Texing, Plankenstein: Weihnachtsmarkt auf Burg Plankenstein, 11 bis 19.30 Uhr.

Weiten: „Adventzauber“ der Dorfgemeinschaft in Am Schuß, ab 17 Uhr.

Ybbs, Säusenstein: Adventmarkt des Musikvereins, des ÖKB und der Jugendgemeinschaft Säusenstein am Dorfplatz Säusenstein, ab 15 Uhr: 17 Uhr Adventkonzert des Musikvereins mit dem Weinsbergchor Bärnkopf, dem Musikverein Säusenstein, dem Saxophonquintett Golling und den „Donautaler Musikanten“.

Samstag, 9. Dezember

Melk: „Melker Adventzauber“: Adventdorf am Hauptplatz, 12 bis 20 Uhr: 14 bis 17 Uhr Kutschenfahrten in der Altstadt, 15 bis 18 Uhr musikalische Hausmannskost zum Advent mit Gitarre garniert, Hörmann & Frauen, 18 Uhr Adventliches und Besinnliches mit den „Chameleons“; Adventstimmung mit Kunsthandwerksmarkt am Rathausplatz, ganztägig: 14.30 Uhr Chorgesang des Wiener Männergesangsvereins.

Melk: Eisdisco am Eislaufplatz, 16.30 bis 20.30 Uhr (bei passender Wetterlage).

Mauer: Adventkonzert in der Pfarrkirche Mauer mit der Musikkapelle Mauer und „CHORiosum“, 19.30 Uhr.

Bischofstetten: Weihnachtswerkstatt der JVP und Punschstand des ÖAAB im Feuerwehrhaus, ab 13 Uhr.

Blindenmarkt: Adventfenstereröffnung bei Familie Weiß mit musikalischer Umrahmung, ab 17 Uhr.

Blindenmarkt: Flohmarkt des Oldtimervereins in der Oldtimerhalle, von 6 bis 12 Uhr.

Dorfstetten: Adventmarkt der Dorferneuerung, Pfarrhof, 15 bis 20 Uhr

Dunkelsteinerwald, Mauer: Adventkonzert der Musikkapelle Mauer und des Chors „Choriosum“ in der Pfarrkirche Mauer, 19.30 Uhr.

Emmersdorf: Flohmarkt zugunsten der Trachtenkapelle Emmersdorf und der ASO, Mank, 9 bis 15 Uhr bei Winter’s , Emmersdorf-West, Sonnenweg 11.

Loosdorf: Punschstand des ASK am EKZ-Platz, ab 11 Uhr.

Loosdorf: Weihnachtsmarkt der Feuerwehrjugend mit Nikolausbesuch im Feuerwehrhaus Albrechtsberg-Neubach, ab 14 Uhr.

Mank: gemütlicher Adventsamstag des Vereins Lichtblick im Stadtpark, ab 10 Uhr.

Mank: Krampuslauf der „Manker Hö Teufeln“ vor der alten Bauhalle, ab 19 Uhr.

Maria Laach: Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.

Maria Laach: Single-Party im Dorfwirtshaus Lagler in Loitzendorf, ab 20 Uhr.

Pöchlarn: Weihnachtsschmankerlmarkt des Stadtmarketing mit zusätzlichen Ausstellern am Kirchenplatz, ab 10 Uhr: Lichtershows zu jeder halben Stunde, ab 17 Uhr.

Pöggstall: Weihnachtskonzert in der Wallfahrtskirche Neukirchen, 19 Uhr.

Raxendorf: „Braunegger Advent“ mit Adventlesung für die ganze Familie in der Kapelle in Braunegg, anschließend Wanderung zur Aussichtsplattform, ab 14 Uhr.

Texing, Plankenstein: Weihnachtsmarkt auf Burg Plankenstein, 11 bis 19.30 Uhr.

Ybbs: Kripperlausstellung von Willi Kummer (Herrengasse 23), ganztägig.

Sonntag, 10. Dezember

Melk: „Melker Adventzauber“: Adventdorf am Hauptplatz, 12 bis 19 Uhr: 14 bis 18 Uhr Kutschenfahrten in der Altstadt, 14 bis 16 Uhr Kinderbackstube im Pfarrhof, 15 Uhr „Hörnerklang“ mit der Musikschule Melk, der Stadtkapelle Melk und den „Hiesberger Jagdhornbläsern“, ab 17 Uhr „Sounds familiar“ mit dem „Schweiger Trio“. Adventstimmung mit Kunsthandwerksmarkt am Rathausplatz, ganztägig.

Aggsbach-Dorf: Adventsingen in der Kartausenkirche Aggsbach, ab 17 Uhr.

Blindenmarkt: Pfarr-Naschmarkt im Pfarrsaal, 8 bis 12 Uhr.

Dorfstetten: Adventmarkt der Dorferneuerung, Pfarrhof, 15 bis 20 Uhr.

Hofamt Priel: „Weihnachten am Naglhof“, veranstaltet von der SPÖ Hofamt Priel: ab 14 Uhr Weihnachtsmarkt und Kinderbastelecke, 16 Uhr Kasperltheater „Kasperl auf dem Weihnachtsmarkt“ mit dem Figurentheater „Puppet Inge“, ab 17 Uhr Darbietung der Turmbläser des Musikvereins Persenbeug-Gottsdorf-Hofamt Priel.

Klein-Pöchlarn: Adventkonzert des Musikvereins im Festsaal, 15 Uhr.

Münichreith-Laimbach: Ad-ventsingen mit dem Kirchenchor und der Musikkapelle Laimbach, „Schwesterherz“, Hintenberger Sepp, „Charly Pan“, den „Ostronger Tanzbären“ und dem „Laimbacher Vierg’song“ in der Pfarrkirche, 15 Uhr.

Schönbühel-Aggsbach: „Freuet euch!“ — Adventsingen 2017 in der Kartausenkirche Aggsbach mit dem Chor der Pfarre Aggsbach, Elisabeth Kneissl-Neumayer, Leo Neumayer, Johanna Gfundtner, Maria Neuwirth-Appel und Alfred Nussbaumer, 17 Uhr.

Texing, Plankenstein: Weihnachtsmarkt auf Burg Plankenstein, 10 bis 18 Uhr.

Weiten: Adventgeschichte, veranstaltet im Gemeindeamt, nach der heiligen Messe (ca. 9.45 Uhr).

Ybbs: Kripperlausstellung von Willi Kummer (Herrengasse 23), ganztägig.

Ybbs: „Dornröschen“ — Kindermärchen der Kinder- und Jugendtheatergruppe der Kath. Jungschar Gottsdorf im Festsaal des Therapiezentrums, 14 Uhr.

Montag, 11. Dezember

Neumarkt: Offenes Singen im Gasthaus Gruber, 19 Uhr.

Petzenkirchen: Sprechstunde bei Notarin Nina Ofner im Gemeindeamt, 16.30 bis 17.30 Uhr.

Dienstag, 12. Dezember

Melk: „Bleib aktiv“ mit dem Roten Kreuz im Bleib Aktiv Zentrum Melk, ganztägig. (Adventclubkaffee des Pensionistenverbandes um 13.30 Uhr.)

Kilb: Volkstanzen der Generation 50+ mit Weihnachtsfeier in der Alten Schule Kettenreith, 15 Uhr.

Texing: Kontaktkaffee für junge Muttis (und Papas) mit ihren Kleinkindern im Pfarrsaal, ab 9 Uhr.