DIENSTAG, 13. DEZEMBER

Melk: Advent-Klubkaffee des Pensionistenverbandes im Rotkreuz-Haus, 13.30 Uhr.

MITTWOCH, 14. DEZEMBER

Melk: Seniorenbund: 15 Uhr Kegeln im Sportzentrum und Kartenrunde in Madar‘s Pub am Rathausplatz.

Melk: „Geschichten für groß und klein“ — Lesung mit Tamara Winkler in der Stadtbücherei, 16 Uhr.

Kilb: Nachmittagstreff mit Adventfeier des Bürger-Sozial-Forums im Gasthaus Birgl, 14 Uhr.

DONNERSTAG, 15. DEZ.

Melk: Stammtischrunde des Pensionistenverbandes im Café Teufner, Abt Karl-Straße 98 ab 9 Uhr.

Melk: „Weihnachten aus der Dusche“ — Kabarett mit Heilbutt & Rosen in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

FREITAG, 16. DEZEMBER

Melk: Adventdorf am Hauptplatz, 16 bis 20 Uhr: 17 Uhr Ensemble der Stadtkapelle.

Persenbeug-Gottsdorf: „Punsch, Glühwein & Gemütlichkeit“ in Hagsdorf, veranstaltet von der ÖVP, ab 17 Uhr.

Pöggstall: Punschstand des USC Pöggstall am Hauptplatz ab 18 Uhr.

Samstag, 17. DEZEMBER

Melk: Adventdorf am Hauptplatz, 10 bis 20 Uhr: 13 bis 18 Uhr Lebkuchen backen im Café Corrado, 14 bis 16 Uhr Hulatanzen, 15 Uhr Weihnachtslieder vom Wiener Männergesangsverein am Hauptplatz (neu), 16 Uhr Konzert mit „Agua Voigas“ am Hauptplatz (neu), 17 Uhr Popsongs und Weihnachtliches mit „Nina Schlöglhofers Christmasband“.

Melk: Winter-Sonnenwendfeier des Dorferneuerungsvereins beim Sport- und Kulturhaus in Pielachberg ab 18 Uhr.

Melk: „Das war 2016! …ein Jahr im Rückspiegel“ — Kabarett in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Klein-Pöchlarn: Wintersonnenwende bei der Schule, veranstaltet von der ÖVP Klein-Pöchlarn, 16.30 Uhr.

Mank: Adventsingen mit dem Herbergsucherchor im Schlosshof Strannersdorf, 16 Uhr.

Mank: Wintersonnenwende des Großaigner Sport- und Freizeitvereins beim Zettelbachstüberl, 17 Uhr.

Maria Laach: Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.

Münichreith-Laimbach: Laternenwanderung am Dorfplatz Laimbach, ab 17 Uhr.

Pöchlarn: Weihnachtsmarkt im Gasthaus Kamptner ab 14 Uhr.

Pöggstall: Punschstand des USC Pöggstall am Hauptplatz ab 16 Uhr.

Ruprechtshofen: „Brunnwiesner Adventtreffen“ beim Feuerwehrhaus Brunnwiesen ab 15 Uhr: 17 Uhr Perchtenlauf.

St. Leonhard: Weihnachtsstimmung im Atelierhaus Zerzer, 10 bis 19 Uhr.

St. Martin-Karlsbach: Kinder-Adventbacken, veranstaltet von der SPÖ St. Martin-Karlsbach, in der Küche der Volksschule, 14 bis 17 Uhr. Anmeldung bei Lilly Magerer, 0664/2840341.

Schönbühel-Aggsbach: „Bethlehem ist überall — Besonders hier“ — weihnachtliche Spurensuche mit Norbert Hauer, veranstaltet vom Bildungs- und Heimatwerk Melk und den Mostviertler Volksmusikanten im Kloster Schönbühel, 14 und 18 Uhr. Reservierung unter 0676/9173522.

Texing, Plankenstein: Weihnachtsmarkt auf der Burg Plankenstein, 13 bis 19 Uhr.

Weiten: Punschstand der Landjugend Weiten bei Familie Hackl in Eitental, ganztägig.

Yspertal: „Tatsächlich Liebe“ — Film der Herbstkinoreihe 2016 im historischen Kinosaal des Heimatmuseums, 19.30 Uhr. Eintritt frei.

SONNTAG, 18. DEZEMBER

Melk: Adventdorf am Hauptplatz, 10 bis 19 Uhr: 14 Uhr Kindervolkstanzgruppe, 16 Uhr „Die Saitenspringer“, 17 Uhr Chor des Melker Singvereins.

Melk: Internationales Ad-ventsingen in der Stiftskirche, 14 Uhr.

Melk: Advent in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 15 Uhr.

Artstetten-Pöbring: Adventstand des Dorfverschönerungsvereins Nussendorf bei der Kapelle Nussendorf ab 14 Uhr.

Artstetten-Pöbring: Musikantenstammtisch im Gasthaus Hirsch in Pöbring, 15 Uhr.

Blindenmarkt: „Weihnacht“ — Konzert mit der Musikschule Ybbsfeld, der Jugend- und Trachtenkapelle, Anna Wögerer, der Chorgemeinschaft St. Anna und der Volksschule in der Pfarrkirche, 18 Uhr.

Krummnußbaum: „Krummnußbaumer Advent“ ab 17 Uhr.

Loosdorf: Weihnachtskonzert des Musikvereins Loosdorf in der Pfarrkirche, 15 Uhr.

Mank: „Eine kleine Musikgala“ der Musikschule Alpenvorland im Stadtsaal, 16 Uhr.

St. Leonhard: Weihnachtsstimmung im Atelierhaus Zerzer, 10 bis 19 Uhr.

Schönbühel-Aggsbach: Ad-ventkonzert von „Spirit Brass“ in der Pfarrkirche Schönbühel, 16 Uhr.

Texing, Plankenstein: Weihnachtsmarkt auf der Burg Plankenstein, 10 bis 18 Uhr: 17.30 Uhr Perchtenlauf.

Texing, St. Gotthard: Ad-ventkonzert des Kirchenchors St. Gotthard in der Pfarrkirche St. Gotthard, 15 Uhr.

Weiten: Adventgeschichte im Gemeindeamt, 10 Uhr.

Weiten: Weitentaler Weihnachtsklänge in der Pfarrkirche, 16 Uhr.

Ybbs: „Besinnliche Stunde — nach Noten und Versen“ — Lesung von Josef Zwiefelhofer im Rahmen der vorweihnachtlichen Ausstellung „In schöner Vielfalt“ im Kulturzentrum von OKAY (Herrengasse 15), 16 Uhr.

Yspertal: „Ice Age — Achtung Eiszeit“ — Film der Herbstkinoreihe 2016 im historischen Kinosaal des Heimatmuseums, 15.30 Uhr. Eintritt frei.

MONTAG, 19. DEZEMBER

Mank: Baby-Treff im Sitzungssaal des Rathauses, 9.30 bis 11 Uhr.

DIENSTAG, 20. DEZEMBER

Artstetten-Pöbring: Wintersonnenwende am Prangerplatz Artstetten ab 17 Uhr.