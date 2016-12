„CCR-PROJECT“ starten wie jedes Jahr am 26. Dezember das traditionelle Weihnachtskonzert „ROCKIN‘ CHRISTMAS“ im Festsaal in Marbach. Beginn ist um 20.30 Uhr. Wahnsinnsstimmung ist dabei schon vorprogrammiert. Auch heuer dürfen die Besucher wieder auf Überraschungen gespannt sein.

Karten sind im Vorverkauf in der Trafik Haider in Marbach, 07413/493, und beim CCRP-Musicmanagement unter 0664/3087240 erhältlich.

| CCRP-Musicmanagement