TEXINGTAL: Das Experiment im Vorjahr, das Neujahrskonzert des Musikvereines Texingtal mit einer öffentlichen Generalprobe zu ergänzen, ist vollauf gelungen, beide Konzertabende haben vor vollen Rängen stattgefunden. So ist es selbstverständlich, diese Form beizubehalten. Die öffentliche Generalprobe findet heuer am Freitag, 30. Dezember, um 19 Uhr im Gasthof Haselsteiner statt, das eigentliche Neujahrskonzert am Sonntag, 1. Jänner, um 20 Uhr. Dirigent ist Kapellmeister Christian Dollfuß. Er hat einmal mehr ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt, unter anderem mit der Filmmusik aus „Schindlers Liste“, dem Florentiner-Marsch oder auch der Festive-Ouvertüre von Dmitri Schostakowitsch.

