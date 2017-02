Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

DIENSTAG, 14. FEBRUAR

Melk: Klubkaffee-Nachmittag der Melker Pensionisten im Rotkreuz-Haus, 14 Uhr.

Klein-Pöchlarn: Valentinsaktion der SPÖ am Marktplatz, vormittags.

Weiten: Behindertenberatung im Gemeindeamt, 9 bis 11 Uhr.

MITTWOCH, 15. FEBRUAR

Melk: Kindergarteneinschreibung im Sitzungssaal des Rathauses, 13 bis 14.30 Uhr.

Melk: Kartenrunde des Pensionistenverbandes und des Seniorenbundes im Café Madar‘s Pub am Rathausplatz, 15 Uhr.

Melk: Kegeln des Seniorenbundes im Freizeitzentrum, 15 Uhr.

Kilb: „Treff aktiv“ der Generation 50+ im Betreuten Wohnen, 14 Uhr.

DONNERSTAG, 16. FEBRUAR

Leiben: Workout für Bauch – Beine – Po im Turnsaal der Volksschule. Zehn Einheiten jeweils 19 bis 19.50 Uhr. Anmeldung: 0676/4482972.

Persenbeug-Gottsdorf: „Jerusalem — die Heilige Stadt“ — Powerpoint-Präsentation von Martin Hochedlinger mit anschließender Diskussion, veranstaltet vom Kath. Bildungswerk, im Pfarrsaal Persenbeug, 19.30 Uhr.

Pöchlarn: „Mamapapa- sch(m)atz“ — Eltern-Kind-Spieltreff in der Lebenswelt Familie, 9 bis 10.30 Uhr.

FREITAG, 17. FEBRUAR

Melk: Erste Anwaltliche Auskunft bei Rechtsanwalt Martin Kaufmann (Babenbergerstraße 8/23), 14 bis 16 Uhr.

Melk: „Umi zu dia“ — Konzert mit „Martin Spengler & die foischn Wiener“ in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Dunkelsteinerwald: Hegeschau des Hegerings Loosdorf und Wolfstein im Gasthaus Marchart in Gerolding, 19 Uhr.

Hofamt Priel: Fackelwanderung, veranstaltet von der ÖVP Hofamt Priel. Treffpunkt: Gasthaus Hinterleithner, 18 Uhr.

Mank: „Wischi — Waschi“ — Faschingssitzung des Gesang- und Musikvereins Mank im Stadtsaal, 19.30 Uhr.

Marbach: „Nepal — Faszination und Realität“ — Multivisionsshow von Helmuth Neuwirth im Gasthaus Haselberger, 19 Uhr.

Pöchlarn: Evergreen-Tanzabend mit Live-Musik im Gasthaus Gramel, 19.30 Uhr.

Schallaburg: „Kommunikationsprozesse in Ausstellungen als Möglichkeitsraum Konflikte (kennen) zu lernen“ — Vortrag mit Karin Schneider, 19 Uhr.

Weiten: Seniorenstammtisch im Gasthaus Kremser, 15 Uhr.

SAMSTAG, 18. FEBRUAR

Melk: Disco am Eislaufplatz, 16 bis 20.30 Uhr.

Melk: „Die lange Nacht des Kabaretts“ mit Eckhart, Lenz, Wagner & Maurer/Novovesky in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 20 Uhr.

Golling: Faschingskonzert des Musikvereins im Kino.

Klein-Pöchlarn: Faschingsumzug mit Treffpunkt beim Rathaus ab 14 Uhr.

Loosdorf: ASK Preisschnapsen in der Kantine des ASK, 15 Uhr.

Mank: Hegeschau des Hegerings Mank und Kirnberg/Texingtal im Gasthaus Riedl-Schöner, 15 Uhr.

Mank: „Wischi — Waschi“ — Faschingssitzung des Gesang- und Musikvereins Mank im Stadtsaal, 19.30 Uhr.

Maria Laach: Bauernmarkt im Kerblerhaus, 9 bis 14 Uhr.

Münichreith-Laimbach: „Alt, vergesslich, verwirrt, dement — was nun?“ — Vortrag des Katholischen Bildungswerkes mit Referentin Lea Hofer- Wecer im Gasthaus Schreiner in Laimbach, 19 Uhr.

Neumarkt: Faschingsumzug: 13 Uhr Warm-Up am Marktplatz, 14 Uhr Abmarsch in der Schulstraße zum Marktplatz.

Pöggstall: „Omnipathie bei Mensch und Tier“ — Vortrag von Ute Persmann, Gründerin der Omnipathie, im Schloss, 14 Uhr. Anmeldung bei Toni Kummer unter 0676/5541505.

Texingtal: „Krimi & Dinner“ auf Burg Plankenstein, 19.15 Uhr. Karten unter 0699/14500011.

Ybbs: 11. Ybbser Faschingssitzung, veranstaltet von der Stadtgemeinde und Soziales Ybbs, in der Stadthalle, 19 Uhr.

Yspertal: Faschingslesung für Kinder in der Öffentlichen Bücherei, 15 bis 18 Uhr.

SONNTAG, 19. FEBRUAR

Melk: „The Spirit of Janis Joplin“ — Bluesbrunch des „Jazzclub Melk“ mit „Susanne Plahl & The Lightning Rod“ mit Frühstücksbuffet in der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt, 10.30 Uhr.

Artstetten-Pöbring: Musikantenstammtisch im Gasthaus Hirsch in Pöbring ab 15 Uhr.

Bischofstetten: Gedenkschnapsen im Gasthof Sterkl, 14 Uhr.

Mank: „Wischi — Waschi“ — Faschingssitzung des Gesang- und Musikvereins Mank im Stadtsaal, 18 Uhr.

Münichreith-Laimbach: Musikanten-Stammtisch im Gasthof Schableger, 15 Uhr.

Neumarkt: Faschingspfarrcafé im Pfarrzentrum, 14 Uhr.

Nöchling: Spielenachmittag — Familiennachmittag für alle Generationen, veranstaltet vom Kath. Bildungswerk, im Pfarrheim, 14 Uhr.

MONTAG, 20. FEBRUAR

Mank: Baby-Treff im Rathaus, 9.30 bis 11 Uhr.

DIENSTAG, 21. FEBRUAR

Melk: Kindergarteneinschreibung im Sitzungssaal des Rathauses, 13 bis 14.30 Uhr.

Melk: Erste Anwaltliche Auskunft bei Rechtsanwalt Franz Hofbauer (Hauptplatz 6), 16 bis 18 Uhr.

Kilb: Volkstanzen der Generation 50+ des Bürger-Sozial-Forums Kilb in der Alten Schule in Kettenreith ab 15 Uhr.

Krummnußbaum: Seniorenstammtisch im Gasthaus Nusserl, 15 Uhr.