Die Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr zeichnet ein positives Bild für den Bezirk Melk: Einbrüche und Diebstähle sind stark rückläufig. 178 Diebe weniger als 2016 schlugen im Vorjahr zu. Auch bei den Einbruchsdiebstählen gab es einen Rückgang von 21 Prozent.

Internetkriminalität steigt

Auch Betrugsfälle – allerdings ohne Internetbetrug – nahmen ab. „2016 waren es noch 349, im Vorjahr waren es 283“, erklärt Kriminaldienstreferent Herbert Oberklammer. Generell sprechen die Zahlen für sich: „Die Delikte – ausgenommen Körperverletzungen – sind teilweise stark zurückgegangen. Sehr beruhigend ist der Rückgang bei den Wohnhauseinbruchsdiebstählen, was sicherlich auf die Präventionsarbeit und die verstärkte Präsenz der Exekutive, auf die Sensibilisierung der Bevölkerung und die damit verbundene bessere Sicherung des Wohnhauses zurückzuführen ist.“ Ein Wermutstropfen: „Was leider steigt, ist die Internetkriminalität.“

Bei Internetgeschäften sei immer eine gesunde Skepsis angebracht. Gerade bei Bargeldüberweisungen ist höchste Vorsicht geboten, weiß Oberklammer: „Wir haben im Bezirk Opfer, welche bis zu 60.000 Euro über Western Union überwiesen haben und sich nachher herausgestellt hat, dass das Geld damit verloren war.“ Eine Ausforschung der Täter sei teilweise äußerst schwierig: „Es gibt auch Tätergruppen, welche aus Ländern agieren, wo eine internationale polizeiliche Zusammenarbeit nicht möglich ist und so eine Ausforschung verhindert wird.“

Bundeskriminalamt gibt Tipps

Tipps für den sicheren Umgang mit dem Internet gibt auch das Bundeskriminalamt. So steht etwa an obersterer Stelle eine gute Sicherheitsausstattung des Computers – Anti-Viren-Programm und Firewall sollten auf jeden Fall installiert sein, bevor das Internet genutzt wird. Wichtig ist, dass diese aktuell gehalten werden. „Außerdem sollten nur E-Mails von vertrauenswürdigen Absendern geöffnet werden. Dubiose Mails von Unbekannten gehören sofort in den Papierkorb.“ Schadprogramme verbergen sich zudem häufig in E-Mail-Anhängen oder Grafiken. „Auch Banken bitten ihre Kunden nie per Mail, vertrauliche Daten im Netz einzugeben“, informiert Oberklammer und auch im Chat ist Vorsicht geboten: „Kriminelle versenden oft Links zu Webseiten mit Viren. Das Aufrufen dieser Seiten installiert möglicherweise eine Schadsoftware.“

Wie man sich am besten schützt, erklärt die Polizei kommende Woche auch in Krummnußbaum bei einem Vortrag: am Mittwoch, 28. Februar, ab 16 Uhr im Gasthaus Nusserl.

„Das war schlicht moralisch verwerflich“

In Erinnerung blieb Oberklammer aus 2017 vor allem ein Fall: „Jugendliche aus dem Bezirk Melk haben in die Kirche von Wieselburg eingebrochen und am Altar ihre große Notdurft verrichtet. Das war schlicht moralisch verwerflich“, löst die Tat bei ihm noch immer Kopfschütteln aus. Aber auch dieses Delikt hat die Polizei aufgeklärt, ist der Kriminaldienstreferent stolz auf den erfolgreichen Einsatz der zahlreichen Beamten im Bezirk.