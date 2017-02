Alleine in Niederösterreich sind 45.000 Kinder akut armutsgefährdet. Für die Volkshilfe im Bezirk Melk Grund genug, um ihren Schwerpunkt 2017 auf den Kampf gegen Kinderarmut zu legen. „Gerade in den ländlichen Regionen ist Kinderarmut oft versteckt, in den Städten ist es sichtbarer“, erklärt der Bezirksvorsitzende der Volkshilfe Günther Sidl.

Von einer Kampagne will Bernhard Wurm von der Jungen Volkshilfe im Bezirk Melk nicht sprechen: „Kinderarmut ist ein gesellschaftliches Problem der Gegenwart. Beinahe jedes zehnte Kind lebt in einem Haushalt, der nicht einmal im Monat Freunde oder Verwandte einladen kann. Dagegen müssen wir aktiv werden.“

Direkter Draht zu hilfsbedürftigen Kindern

Mit 200 Spendenboxen in den 40 Gemeinden des Bezirks wird bis Ende November gesammelt. Zusätzlich sind in vielen Gemeinden Aktionen geplant. Ein Höhepunkt dabei ist die Benefizveranstaltung mit Physiker Werner Gruber am 13. Oktober in Klein-Pöchlarn.

Mit eigenem Schreiben an Gemeindevertreter und Schuldirektorinnen möchte die Volkshilfe den direkten Draht zu hilfsbedürftigen Kindern und den betroffenen Familien ansprechen können. Wichtig ist Bezirksvorsitzendem Sidl, dass das Geld direkt bei den Kindern ankommt. Die Auszahlung an Bedürftige erfolgt durch Rechnungsübernahme oder durch Gutscheine. Pro Kind gibt es maximal 300 Euro. Voraussetzung für die Unterstützung ist ein Einkommensnachweis der Eltern.

Bei der Jahresbilanz ist die Volkshilfe besonders stolz auf das Netzwerk des Sozial-Ombudsmannes in der Nachbarschaft. „Die wissen, wo Bedarf ist, da sich viele aus Scham nicht trauen, sich bei uns zu melden“, weiß Volkshilfe-Präsident Ewald Sacher. Erstmals organisiert die Volkshilfe im Mostviertel 2017 auch eine Heimhilfe-Ausbildung in der Krankenpflegeschule Ybbs.