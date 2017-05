Eigentlich bildet der Sumsi-Erima-Kids-Cup den fußballerischen Höhepunkt für die Volksschulkinder. An einem Tag entscheidet sich beim Bezirksturnier das Weiterkommen ins Regionalturnier. Dabei lernen die Kinder im Rahmen des Fußballs auch das soziale Miteinander. Eigentlich. Nicht so in diesem Jahr für die Kinder der Volksschule Kilb.

„Die Lehrerin aus dem Vorjahr hatte zu viele Termine und wollte dieses Jahr nicht mit den Kindern fahren. Daher hat die Direktorin die Mannschaft abgemeldet“, klärte Johannes Weintögl auf. Der Vater einer Kickerin und ebenfalls Betreuer der Mannschaft wollte sich damit aber noch nicht begnügen: „Für die Kinder ist der Sumsi-Cup ein einmaliges Erlebnis. Außerdem hatten wir in diesem Jahr eine sehr gute Mannschaft.“

„Bevor ich etwas zu dem Thema sage, will ich erst etwas Licht in die Angelegenheit bringen.“Renate Lanschützer, Direktorin Kilb

Daher hing sich Weintögl für die junge Truppe in die Vollen. „Ich habe alles versucht. Hätte sogar probiert einen Lehrer zu finden, der mit den Kindern nach Melk fährt. Statt des Busses wären wir mit unseren Privatautos gefahren, sodass der Schule keine Kosten entstehen“, sagte Weintögl. Doch die Schule verhinderte dennoch eine Teilnahme beim Sumsi-Cup.

Zugeknöpft in dem Fall gibt sich die Volksschule Kilb. Auf NÖN-Anfrage gibt sich Volksschul-Direktorin Renate Lanschützer zugeknöpft. „Ich gebe dazu keine Auskunft.“ Nachsatz Lanschützer: „Bevor ich etwas zu dem Thema sage, will ich erst etwas Licht in die Angelegenheit bringen.“