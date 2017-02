Trotz winterlicher Temperaturen erhitzt derzeit die Debatte über die neue Badeordnung im Wachaubad die Gemüter. Konkreter Anstoß dabei: Die letztwöchigen Aussagen von VP-Bürgermeister Thomas Widrich, in denen er sich klar für ein Verbot des Burkinis aussprach. „Das Tragen eines Burkinis soll im Wachaubad aus Rücksicht für ein gedeihliches Miteinander nicht erlaubt sein“, erklärte Widrich in den NÖN.

Verwundert über die Vorgehensweise des Stadtchefs zeigt sich indes der zuständige SP-Stadtrat Jürgen Eder: „Ich frage mich, warum ich eine Arbeitsgruppe machen soll und sich die Leute zusammensetzen sollen, wenn ich aus der Zeitung erfahre, wie die Badeordnung ausschauen soll.“ „Stimmt nicht“, kontert Widrich, „Eder hat meine Meinung vorab bekommen.“ Zudem will der Stadtchef in die Arbeitsgruppe nicht eingreifen. Ihm ist nur wichtig, dass die Gruppe weiß, wie er darüber denkt.

Eder: „Thematik nicht in der NÖN besprechen“

Gegenüber der NÖN betont Eder, dass er die Thematik lieber zuerst im Ausschuss besprochen hätte: „Eigentlich wollte ich das Thema intern in den Gremien besprechen und nicht über die NÖN“, so Eder verärgert. Die Vorgehensweise bei der Burkini-Debatte ist für Eder ein weiteres Indiz, wie aktuell in der Stadt bei manchen Themen miteinander umgegangen wird.

Erstaunt über Widrichs Vorgehen zeigt sich auch Grünen-Klubsprecher Peter Pruzina: „Der Stadtchef gibt seinen Kommentar schon ab, jedoch ist der zuständige Ausschuss mit diesem Thema noch nicht einmal fertig. Ein Ziel der Badeordnung muss aber sein, die Basis für ein offenes Miteinander zu schaffen.“ Ungewohnte Rückendeckung erhält das Stadtoberhaupt von FP-Gemeinderat Franz Ofner.

„Es freut mich, dass der Bürgermeister so denkt und ein Burkini-Verbot in die Badeordnung schreiben möchte. Das ist genau das, was wir auch wollen. Die Badegäste wollen so etwas nicht in Melk haben.“