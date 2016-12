Die 20-jährige Anna-Maria Gebhart wurde vom Waldverband NÖ zur neuen „Waldkönigin“ gekrönt (die NÖN berichtete). Die Leidenschaft für die Forstwirtschaft hat die Forstfacharbeiterin im Blut: „Mein Vater hat mich, als ich klein war, immer wieder mit in den Wald genommen.“ Sie erinnert sich noch genau, dass sie faszinierte, „wenn wir heute einen Baum pflanzen, er eigentlich erst für die nächste Generation Ertrag bedeutet.“ Heute sei ihr umso mehr bewusst, was für ein toller Rohstoff Holz ist. Und in ihrem Beruf als Forstfacharbeiterin hat Gebhart auch immer mit Bäumen zu tun: „Mein Tätigkeitsfeld reicht vom Pflanzen neuer Bäume über die Waldpflege bis hin zum Durchforsten.“

„Ich präsentiere jetzt den Wald nach außen“

Anna-Maria Gebhart

Dass die gebürtige Oberradlerin nun Waldkönigin sein kann, bedeutet ihr viel: „Da hab ich richtiges Herz-, nein, Holzklopfen“, schmunzelt sie. „Ich präsentiere jetzt den Wald nach außen.“ Königin Anna-Maria wird für die nächsten drei Jahre hölzerne Krone und Zepter tragen. Gebhart folgte Gwendolyne Mayer auf den Wald-Thron nach.