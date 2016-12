Bei der Generalversammlung des „Zunftzeichen“, der Vertretung von rund 50 Betrieben in der Stadt, sollten eigentlich die Weichen für die Zukunft gestellt und das Zepter an eine neue Generation übergeben werden. Allerdings wollte sich bei den zehn anwesenden Wirtschaftstreibenden keiner für die Obmannschaft aufstellen lassen, womit Birgit Zöchling weiterhin Obfrau bleibt. Ihre Bedingung dabei: Sie wird sich nur mehr auf das operative Geschäft konzentrieren. „Das Zunftzeichen ist damit endgültig zum Stillstand gekommen“ raunt ein Sitzungsteilnehmer gegenüber den NÖN. „Stimmt nicht“, kontert Zöchling.

Wie die Neuausrichtung des Vereins gelingen soll und warum das Interesse bei den Vereinsmitgliedern an der Versammlung so gering war, lesen Sie in der aktuellen Melker NÖN.