YBBS Konstantin Wecker setzte am Samstag den krönenden Abschluss der 29. Ybbsiade, die anlässlich von 700 Jahre Stadt Ybbs knapp einen Monat dauerte. Die letzte Ybbsiade-Woche hatte es dabei noch einmal in sich: Bereits am Donnerstag feierten bei „A Tribute to Falco“ mehr als 400 Besucher den Geburtstag des legendären Sängers. Neben der Falco-Band mit Mitgliedern aus der Originalband sorgten auch Bella Wagner und Reinhold Bilgeri als Gäste für Stimmung und Achtziger-Jahre-Flair.

Falco war besonderes Highlight

Willi Astor genoss seinen Auftritt bei der Ybbsiade und die Nähe zum | NOEN, Publikum.

Besonderes Highlight dabei waren eingespielte Gesangseinlagen von Falco, die von der Band untermalt wurden. „Das war Gänsehaut pur. Neben mir haben Leute vor Rührung geweint. Dieses Konzert war in Österreich etwas Einmaliges und wird es in dieser Form nicht mehr geben“, zählt für SP-Bürgermeister und Ybbsiade-Organisator Alois Schroll das Konzert zu einem der Höhepunkte des diesjährigen Festivals. Mit rund 9.700 Besuchern kamen die Organisatoren auf einen ähnlichen Zuschauer-Wert wie im Vorjahr (9.711 Besucher), allerdings gab es in diesem Jahr mit 23 Events um eine Veranstaltung in der Stadthalle weniger.

Schroll ist mit der Ybbsiade dennoch zufrieden: „Wichtig ist die Qualität. Wir haben ein enormes Medienecho erhalten und die Stimmung war ein Wahnsinn.“ Von dieser Atmosphäre schwärmte am Freitag auch Willy Astor, der sich beim Stadtchef auch für die Jubiläumsausgabe im kommenden Jahr ins Spiel brachte. „Uns ehrt es, wenn Künstler fragen, ob sie wieder kommen dürfen“, so Schroll. Egal ob Conchita Wurst, Paul Pizzera oder Viktor Gernot, sämtliche Stars betonten die Bedeutung der Ybbsiade im deutschen Sprachraum. Schroll: „Ich glaube, vielen Ybbsern ist gar nicht bewusst, welche Strahlkraft die Ybbsiade hat. Conchita ist sogar in Berlin auf uns angesprochen worden.“

Vorbereitungen für 30. Ybbsiade laufen

Indes laufen die Vorbereitungen für die 30. Ybbsiade im kommenden Jahr bereits seit Februar auf Hochtouren. Intendant Joesi Prokopetz wird dabei ebenso wieder an Bord sein. „Er hat zwar noch zwei Jahre Vertrag, möchte aber vorzeitig verlängern. Joesi fühlt sich extrem wohl bei uns und wir ergänzen uns perfekt“, ist Schroll sehr stolz auf das Ybbsiade-Team.

Die 30. Ybbsiade startet am 2. April und endet am 28. April, womit sie ebenso fast ein Monat dauert. „Wir arbeiten an einem unglaublichen Programm“, gibt Schroll einen kleinen Vorgeschmack. Ob dabei auch das Duo Viktor Gernot und Monika Gruber ist, kann der Stadtchef noch nicht bestätigen, aber: „Es gibt Gespräche. Es muss aber in ihren Tour-Plan passen.“

Fix hingegen ist, dass die Jubiläums-Ausgabe in der baufälligen Stadthalle stattfinden wird. Klappt es mit der Finanzierung, starten die Umbauarbeiten erst danach. Ist man bis 2019 nicht fertig, haben bereits mehrere Wirtschaftsbetriebe angeboten, als Austragungsort einzuspringen.