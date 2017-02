Im Café „Miteinander“ in der Herrengasse treffen sich bis zu 60 Flüchtlinge jeden Mittwoch (16 bis 18 Uhr), um sich auszutauschen, aber auch um Rat und Hilfe zu suchen. Seit eineinhalb Jahren besteht diese Einrichtung des Vereines „Vielfalt nutzen in Ybbs“.

Bei Kaffee und Kuchen werden aber auch existenzielle Probleme wie eine fehlende Winterjacke oder die Jobsuche gelöst.

„Wir nehmen die Flüchtlinge an der Hand und helfen beim Deutschlernen, bei Behördengängen und wollen ihnen zeigen, wie wir ticken“, erklärt der neue Obmann Johann Voglhuber. Insgesamt neun ehrenamtliche Vereinsmitglieder unterrichten die Flüchtlinge von Montag bis Freitag in Deutsch. „Ab März können wir hier sogar die Prüfungen A1 und A2 abnehmen“, so Voglhuber.

Asylwerber kochen Gerichte aus der Heimat

Um die Flüchtlinge weiter in die gesellschaftliche Mitte zu rücken, wird am Freitag, 3. Februar, ab 19 Uhr zum „Buffet der Vielfalt“ in den Babenbergerhof geladen. „Die Familie Gruber-Rosenberger unterstützt uns dabei sehr und überlässt den Asylwerbern quasi die Küche.“ Am Buffet können die Gäste anschließend die kulinarische Vielfalt genießen.

Begleitet wird der Abend mit Darbietungen der Flüchtlinge. „Highlight sind ganz sicher die tanzenden Derwische“, so der Obmann. Mit dem Erlös der Veranstaltung werden dringend notwendige Anschaffungen finanziert. „Auch gebrauchte Kinderräder sowie funktionstüchtige Staubsauger, Waschmaschinen und Lernspiele sind bei uns immer willkommen.“